Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu: Obezite sonrası estetik için kilo verme süreci durmuş olmalı

* Öncelikle "post bariatrik cerrahi"nin ne olduğunu ve neden yapıldığını soralım...



Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu: Post bariatrik cerrahiyi aşırı kilo kaybı sonrası vücut şekillendirme olarak tanımlayabiliriz. Vücutta oluşmuş deformiteleri gidermek için genellikle birden fazla ameliyat gerekiyor. Çoğunlukla obezite cerrahisi sonrası ihtiyaç duyulan bu ameliyatlar, spor ve diyetle çok fazla kilo vermiş ama derisi sarkmış kişilere de uygulanabiliyor.



Sarkmış deri ne gibi sağlık sorunlarına yol açıyor?

Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu: Hastalarımız genellikle derinin yarattığı ağırlıktan dolayı rahat hareket edememe ve isilik gibi cilt sorunlarından yakınıyor. Ayrıca estetik görüntü açısından da kişinin psikolojisini olumsuz etkileyebiliyor. İçi boşalmış bir deri ile yaşamak gerçekten zor.



* Peki mide ameliyatı ya da farklı yollarla aşırı derecede kilo vermiş bir kişi, deri sarkmalarını toparlamak amacıyla ameliyat olmayı ne zaman düşünmeli, sizin kapınızı ne zaman çalmalı?



Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu: Biz bu ameliyatları genellikle kişi hedef kilosuna ulaştıktan ve kilosu 3 ay sabit kaldıktan sonra yapmayı tercih ediyoruz. Bu süre de genellikle 1 yılı buluyor. Yani eğer obezite cerrahinizin üzerinden 12-15 ay geçmişse, kilo vermeniz artık durmuşsa, vücudunuzda yağlı alanlar yeterince azalmışsa ve uygun düzeyde cilt sarkıklığı meydana gelmişse, post bariatrik cerrahi için uygun bir adaysınız demektir.



İLK OPERASYON GENELLİKLE KARIN BÖLGESİNDEN

* Post bariatrik cerrahi için gelen kişiler sizden en çok hangi ameliyatları talep ediyor?

Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu: Gelen hastaların çoğu, çok ciddi oranlarda kilo vermiş oluyor. 200'lü kilolardan zayıflayan, "süper obez" dediğimiz sınıftan insanlar var. Onların vücudunun tamamında sarkıklık meydana gelmiş oluyor. Yüzden, boyundan tutun da göz kapaklarına kadar. Göğüs bölgesi, karın bölgesi, bel, popo, bacaklar, neredeyse her bölgede sarkıklık meydana gelmiş oluyor ve tümüne müdahale etmemiz gerekebiliyor.



* Peki nasıl bir yol izliyorsunuz? Önce hangi ameliyatı gerçekleştiriyorsunuz?

Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu: Öncelikle santralden, yani karın bölgesinden başlamayı tercih ediyoruz her zaman. 360 derece belt lipektomi ya da alt vücut germe dediğimiz işlemi uyguluyoruz. Ama bu, standart karın germe ameliyatından biraz daha farklı. Vücudun hem ön, hem arka tarafından işlem yapılıyor. Arka tarafta popoyu kaldırıp dikleştirirken, ön tarafta da karnı aşağı doğru çekiyoruz. İki farklı yönde germe yaparak hem arkayı hem önü toparlamaya çalışıyoruz. İlk başladığımız ameliyat sıklıkla karın oluyor. Ama bunu farklı ameliyatlarla kombine de edebiliyoruz. Mesela 360 derece belt lipektomi ile beraber göğüs veya kol germe ameliyatını birlikte uygulayabiliyoruz. Burada hastanın genel durumu önem taşıyor.



KADIN HASTALARA FARKLI UYGULAMALAR

Kadın ve erkeklerde, örneğin karın ameliyatında aynı şekilde mi ilerliyor süreç?

Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu: Kadınlarda daha farklı, daha özel bir uygulama yapıyoruz. Popoyu daha şekilli, feminen bir hale getirmek için çıkardığımız dokuların bir kısmını poponun iç kısmına yerleştiriyoruz.



Birden fazla ameliyat gerekebildiğini söylediniz. Aşırı kilo vermiş bir hastanın hayal ettiği görünüme ulaşabilmesi için kaç kez ameliyat masasına yatması gerekiyor?



Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu: Çok ciddi miktarda kilo kaybetmiş hastalarda bu süreç en az iki, sıklıkla üç seans şeklinde planlanıyor. Bunlar çok büyük operasyonlar olduğu için revizyon ameliyatları da gerekebiliyor. Seanslara böldüğümüz için düzeltme işlemlerini bir sonraki ameliyatta yapma şansımız oluyor.



AMELİYATLAR ARASINDA EN AZ 3 AY OLMALI

* Ameliyatlar arasındaki sürenin ne kadar olması gerekiyor?



Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu: Bu hastalarda cilt elastikiyeti genellikle bozulmuş oluyor. O yüzden yara iyileşme problemleri meydana gelebiliyor. Biz en az 3 aylık bir süre olmasını tercih ediyoruz. Hastanın durumuna göre 6 ayı tercih ettiğimiz de oluyor. Hastadan hastaya değişmekle birlikte en az 3 ay olduğunu söyleyebiliriz seanslar arasındaki sürenin.



* Hasta ameliyattan sonra sosyal hayatına ne zaman dönebiliyor?

Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu: Sanılanın aksine çok uzun istirahat dönemleri gerektiren ameliyatlar değil bunlar. Aralarında en büyük diyebileceğim ameliyat, 360 derece belt lipektomi. Biz hastaları ameliyatın ilk günü hemen yürütüyoruz. Hasta, yaklaşık 2 hafta içerisinde kullandığı korselerle normal hayatına dönüyor. 1 ayın sonunda genellikle korseleri de çıkarıyor. Göğüs dikleştirme, kol germe ameliyatlarında iyileşme süreci daha hızlı oluyor.



PROTEİN DÜZEYİ YETERLİ DEĞİLSE AMELİYAT ÖNCESİ DİYET GEREKİR



* Hastanın ameliyata hazırlık süreci nasıl oluyor?



Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu: Obezite tedavisi için uygulanan mide ameliyatlarından sonra bazı hastalarda beslenme problemleri, dolayısıyla protein eksiklikleri meydana gelebiliyor. Biz de post bariatrik cerrahi operasyonları öncesinde mutlaka protein düzeylerine bakıyoruz. Bunları yeterli görürsek ameliyatı planlıyoruz. Fakat yeterli değilse, hastanın ameliyat öncesinde beslenmesini düzenliyoruz. Uygulanacak bir diyetin ardından ameliyatı gerçekleştirmeyi daha uygun görüyoruz. Bir de tüm ameliyatlarda olduğu gibi, eğer kullanıyorsa hastamızdan en az 2 hafta önceden sigarayı bırakmasını istiyoruz. Kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsa, bunları da kesmesi veya yeniden düzenlememiz gerekebiliyor.



* Ameliyat sonrası hastanın yoğun bakımda kalma ihtiyacı oluyor mu?



Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu: Genellikle ihtiyacımız olmuyor buna. Hastaların hastanede yatış süresi, yapılan ameliyatlara göre ortalama 2-3 gün. Sonrasında taburcu ediyoruz ve düzenli olarak takiplerini gerçekleştiriyoruz.



* Son olarak ameliyat izlerini soralım. Çok belli oluyor mu izler?

Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu: Bu ameliyatların hemen hemen tamamında kalıcı izler oluşur. Ancak bu izler 4-6 ay civarında silikleşir ve daha kabul edilebilir bir duruma gelir. Ancak bu ameliyatlarla sağlanacak konfor ve yaşam kalitesi ile kıyaslandığında, oluşacak dikiş izleri oldukça küçük bir problem olarak görülebilir. Bu bir ilandır

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