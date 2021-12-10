Esthetic Hair Turkey kadınlara özel saç ekimi

Saç ekimi deyince akla ilk olarak erkekler gelir. Saç ekim işlemlerinin büyük bir çoğunluğu erkeklere uygulanırken kadınlarında saç ektirmeleri mümkündür. Esthetic Hair Turkey tıraşsız saç ekimi ile kadın hastalara da kusursuz hizmet verir. Tıraşsız saç ekiminde saçların üst, yan ve ön kısımları tıraş edilmeden uygulanır. Saçın sadece arka kısmından bir bölge tıraş edilerek saç kökleri alınır. Saçlarını kestirmek istemeyen ve uzun saçlı kadınlar için sıklıkla traşsız saç ekimi tekniği uygulanır.

Tıraşsız Uygulanan Saç Ekimi Teknikleri

Kadınlara saç ekimi uygulanacağı zaman tıraş yapılmaz. Esthetic Hair Turkey'nin saç ekimi uzmanları tarafından hasta muayene edilir ve teknik belirlenir. Genel sağlık durumu bilgilendirilmesinin ardından hastaya seçilen teknik ile tüm işlem anlatılır. Kadınlara saç ekimi için sıklıkla FUE ve DHI yöntemi yapılır. Kadınların saç köklerinin her bir kökünden 1-3 saç kökü çıkar ve bu durum işlem süresini kısaltır.

Tıraşsız Saç Ekimini Kimler Tercih Edebilir?

En çok tercih edilen saç ekim yöntemlerinden biri olan tıraşsız saç ekimi Esthetic Hair Turkey İstanbul, Meksika ve Brezilya şubelerinde uygulanır. Tıraşsız saç ekim yöntemi:

Saç kaybı yaşayan kadınlar tarafından sıklıkla tercih edilir

Başının üst kısmında seyreklik yaşayan ve saçların sıklaşmasını sağlamak isteyen kişiler

Sadece bir bölgesinde saç kaybı yaşayan kişiler

Alın bölgesinde açıklık yaşayan kişiler

Tarafından tercih edilebilir. Tıraşsız saç ekimine karar verildikten sonra hekim yöntemi belirleyerek işleme başlar.

Tıraşsız Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Esthetic Hair Turkey merkezlerine başvuran hastalara öncelikle konsültasyon verilir. Saç ekimi yapılacak kişiye ekim işlemleri ile ilgili tüm bilgiler verilir. İşleme başlamadan önce hastanın saçı yıkanır ve saça özel bir koruma sağlanır.

Ardından saç köklerinin alınacağı ense bölgesinden 2-5 cm genişliğinde bir bölge tıraş edilir. Tıraş edilen bölgeden saç kökleri toplanır. Bölge önce uyuşturulur ve toplanan saç kökleri özel sıvıların içine konur. Hasta bu işlem sırasında ağrı veya acı hissetmez. Uzman doktor tarafından hızlı ve doğru bir uygulama ile sorunsuz toplanır. Saç kökleri toplandıktan sonra ekim için kanallar açılır. Burada hekimin profesyonelliği devreye girer. Kanallar özel bir açıyla açılırken ekilecek saçların mesafesi de iyi ayarlanmalıdır. Kanal açma işleminin ardından saç kökleri yerleştirilir. Saç ekimi bittiğinde saç güçlendirici işlemler yapılır. Son olarak pansuman yapılarak bölge kapatılır. Esthetic Hair Turkey kadınlara ve tıraşsız saç ektirmek isteyen herkese doğal görünen saç ekimi uygulayarak %100 müşteri memnuniyeti sağlar.

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