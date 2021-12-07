Smile Hair Clinic Kurucu Ortağı Dr Mehmet Erdoğan kimlerin saç ekimi yaptırabileceğini söyledi

İstanbul'da özel bir hastanede hizmetlerini sürdüren Smile Hair Clinic saç ekim merkezi başvuran hastaların öncelikle ön muayene yaparak saç analizi ve adayın saç ekimine uygun olup olmadığını belirliyor.

DR. MEHMET ERDOĞAN; SAÇ EKİMİNDE ÖN MUAYENE BELİRLEYİCİDİR

Dr. Mehmet Erdoğan stres ve travmadan kaynaklanan saç kayıplarının çok daha kolay çözüme ulaştırıldığını anlattı.

DR. MEHMET ERDOĞAN; OPERASYONLARIMIZDA YÜZDE 100'E YAKIN BAŞARI

Dr. Mehmet Erdoğan konuşmasında şu konulara değindi. " Merkezimize saç ekimi talebi ile başvuranlara ön muayene ile birlikte saç analizi yapıyoruz. Ardından hastanın saç ekim operasyonuna uygunluğunu belirledikten sonra uzman hekimlerimiz tarafından uygulanacak konsültasyon hakkında hastayı bilgilendiriyoruz.

Operasyonlarımızda yüzde 100'e yakın bir oranda başarı elde ediyoruz, hastalar doğal bir saç görünümüne kolaylıkla ulaşabiliyor. Genetik dökülme ve greft yetersiz olduğu durumlar saç ekimi için onay vermiyoruz. Bu konuda en doğru bilgi konsültasyon esnasında uzman hekim tarafından veriliyor." BU BİR İLANDIR.