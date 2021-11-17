Dr. Hasan Benar tıp literatürüne geçti: 15 dakikada yapılabilen burun dolgusu

Dr. Hasan Benar geliştirdiği yeni yöntem hakkında yaptığı açıklamada, "Klasik yöntemlerle tüm burun hattı boyunca iğne ile birçok enjeksiyon yapılıyordu. Bu da işlem sonrası morluk, şişlik ve ödeme neden oluyordu. Tüm bu yan etkilerin iyileşip, hastanın normal hayata dönmesi 1-2 haftayı buluyordu. Şimdi bu yeni teknikle sadece 3 noktadan girerek dolgu uygulaması yapılıyor. Bu işlem ile birlikte burun büyümüyor, morluk ve ödem nerdeyse hiç olmuyor. Hatta hasta bu işlemi iş arasında gelip 15 dakika süre içinde yaptırıp işe geri dönebiliyor" dedi.

"AMELİYAT KORKUSU OLANLARIN YENİ TERCİHİ OLACAK"

Bulduğu bu tekniği birçok ülkede kongrelerde anlatmaya hazırlanan Dr. Hasan Benar "Bazılarımız ameliyat olmaktan çekinir veya çok büyük değişiklere sıcak bakmayız ya da zaten burunda rahatsızlık veren durum çok basit yöntemlerle düzeltilebilecek durumdadır. Bu tarz durumlarda küçük dokunuşlarla arzulanan farklar yaratılabiliyor. Bu dokunuşlarda genelde hyalürinik asit bazlı dolgu maddeleri kullanılır. Burnun yeniden şekillendirilmesini arzulayan ve bunun için çözümler arayan ancak ameliyat gibi büyük bir prosedürü de göze alamayanlar için burun dolgusu akılcı bir çözüm yoludur" diyerek ameliyata alternatif bu yöntemin tercih edilme sebebini vurguladı.

BURUN DOLGUSU NEDİR?

Burun dolgusu hakkında bilgilendirme de yapan Dr. Hasan Benar, "Burun dolgusu, geleneksel burun ameliyatlarına alternatif olarak uygulanabilecek cerrahi olmayan bir burun estetiği seçeneğidir. Uzun zamandır kullanılan yanak veya dudak dolgularının da etken maddesi olan hyalürinik asit bazlı dolgular uygulanarak yapılır. Yani hyalürinik asit bazlı dolgu maddeleriyle burnun estetik ilkelere bağlı şekillendirilmesidir" diye konuştu.

BURUN DOLGUSU PEK ÇOK SORUN İÇİN ÇÖZÜM NİTELİĞİNDE

Burun dolgusunun pek çok soruna çare olabildiğine dikkat çeken Dr. Hasan Benar, "Burun dolgusunu burunda göze batan asimetrileri düzeltme, halk arasında kemerli burun olarak da bilinen burun sırtındaki çıkıntıları gölgeleme ya da bunu daha az belirgin hale getirme, burun kontürlerini belirginleştirme, burun ucu düşüklüğünü gölgeleyerek burun ucu kaldırma, gerekliyse burun hatlarını yumuşatma ya da keskinleştirerek belirginleştirme için uyguluyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.