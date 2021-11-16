Avrupa ve Asya'yı ayağa kaldıran salgın: İki kişiden biri hayatını kaybediyor
Dünya koronavirüs pandemisi ile mücadele ederken, Avrupa ve Asya ülkeleri son birkaç ay içinde art arda kuş gribi salgınları bildirdi. Bu durum nedeniyle yaklaşık bir milyon kümes hayvanı katledilirken, kuş gribinin insanlara bulaşabilen bir türü olan H56N vakalarındaki artış, ülkeleri alarma geçirdi.
Geçtiğimiz son birkaç ay içinde, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne (OIE) Avrupa ve Asya'da meydana gelen birkaç şiddetli kuş gribi salgını rapor edildi. Uzmanlar, bu durumun virüsün yeniden hızla yayılmaya başladığının bir göstergesi olduğunu söyledi.
Söz konusu durum, önceki salgınların on milyonlarca kuşun itlaf edilmesine yol açmasının ardından kümes hayvancılığı endüstrisini alarma geçirdi.
Bununla birlikte, virüs insanlara bulaşabildiği için epidemiyologların da ilgisini çekiyor. Çin, bu yıl şimdiye kadar, kuş gribinin alt türlerinden biri olan H5N6 ile enfekte olan 21 kişi bildirdi.
ENFEKTE ÖLEN KİŞİLERİN YARISINDAN FAZLASI ÖLDÜ
H5N6 ilk kez 2014'te Çin'de tanımlandığından beri 48 kişiye bulaştı. Vakaların çoğunun çiftliklerde çalışan insanlarla bağlantılı olduğu belirtildi. Ancak son haftalarda bir artış oldu ve enfekte olan insanların yarısından fazlası öldü. Bu da H5N6'nın mutasyona uğrayarak hız kazandığını ve son derece tehlikeli olduğunu gösteriyor.
GÜNEY KORE'DE 770 BİN HAYVAN KATLEDİLDİ
OIE, Güney Koreli yetkililerin bir raporuna atıfta bulunarak yaptığı açıklamada, Güney Kore'nin Chungcheongbuk-do kentindeki bir hayvan çiftliğinde büyük salgın yaşadığını ve 770 bin hayvanın katledildiğini aktardı.
Kuruluş ayrıca, Japonya'nın kuzeydoğusundaki bir kümes hayvanı çiftliğinin de 2021 kış sezonunun ilk salgınını bildirdiğini söyledi. Bu salgındaki hakim virüs türünün ise H5N8 olduğu açıklandı.
Diğer taraftan OIE, Avrupa kıtasında da kuş giribi salgınlarının hızla yayıldığını dikkat çekti. Buna göre, Norveç'in Rogaland bölgesinde 7 bin popülasyonlu bir kuş sürüsünde H5N1 salgını ortaya çıktı.
DOĞADAKİ KUŞLARDA DA GÖRÜLDÜ
Uzmanlar, kuş gribinin doğadaki yabani kuşlar arasında da dolaştığını ve göçleri esnasında hastalığın birçok ülkedeki kümes hayvanlarına yayılabileceği konusunda uyardı.
AVRUPA ÜLKELERİ ALARMA GEÇTİ
Belçika hükümeti, Antwerp kentindeki bir yabani kazda oldukça patojenik bir kuş gribi çeşidi tespit edildikten sonra, pazartesi gününden itibaren kümes hayvanlarının kapalı tutulmasını emrederek ülkedeki kuş gribi riskini artırdı.
Bu, hareket komşu ülkeler Fransa ve Hollanda tarafından da izlendi.
Öte yandan, kuş gribi sadece hastalıklı hayvanlardan diğer hayvanlara ya da onlarla temas eden insanlara bulaşıyor.
MİLYONLARCA KİŞİYİ ÖLDÜREBİLİR
Fakat bilim insanları, hastalığın evrim geçirerek insandan insana bulaşabilecek bir hale dönüşmesinden endişeleniyor.
Covid-19'a neden olan SARS-cOV-2'den 25 kat daha bulaşıcı olan virüs nedeniyle milyonlarca insanın hayatını kaybedebileceği öngörülüyor.
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