Koronavirüs olmama rağmen PCR testi negatif çıkar mı? Aşı teknolojisi değişiyor! Koronavirüs belirtileri neler? Nasıl ve kaç günde anlaşılır?
Koronavirüsün başlamasından bu yana koronavirüse yakalanmasına rağmen testi negatif çıkan insanlara yönelik yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Yapılan araştırma sonrasında aşı teknolojisinde büyük bir değişimin de beklendiği ifade edildi. Peki koronavirüs olmasına rağmen test neden negatif çıkar? Koronavirüs belirtileri nelerdir? İşte detaylar...
Koronavirüs salgının hayatımıza girmesi neredeyse hepimizin hastalıklara bakış açısını değiştirdi. Soğuk algınlığı ve gribin Kovid-19 ile benzer semptomlar göstermesi insanların her belirti gösterdiğinde hastaneler koşup test yaptırmasına neden oluyor.
NEGATİF ÇIKANLAR RİSK OLUŞTURUYOR
Bunun yanı sıra koronavirüse yakalanıp belirti göstermeyenler ve ya PCR testleri negatif çıkanlar ise toplum için hala büyük risk oluşturmaya devam ediyor.
POZİTİFKEN NEGATİF GÖRÜNÜR MÜ?
Kovid-19 teşhisi için hala dünya çapında kullanılan yöntem PCR testleri. Belirti gösteren kişilerin ağız ve burunlarından alınan sürüntü örnekleri üzerinde virüs tespit edilebiliyor. Ama bazı kişiler hastalığa yakalanmış olmalarına rağmen test sonuçları negatif çıkıyor.
İNGİLİZ BİLİM ADAMLARINDAN AÇIKLAMA
Koronavirüsün ilk gününden bu yana benzer durumlar dünya genelinde bir çok ülkede tartışılmış, ancak testlerin neden negatif sonuç verdiğine dair kesin bir sonuç bulunamamıştı.
İngiliz bilim insanlarının yaptığı son araştırma negatif test bilmecesine bir ışık yaktı.
NEGATİF TESTLERİN SORUMLUSU T HÜCRELERİ
University College London'dan bilim insanları koronavirüsün bazı insanların vücuduna girdiği ancak en erken aşamada bağışıklık sisteminin T-hücreleri tarafından temizlendiğini keşfettiler.
ABORTİF ENFEKSİYONDA SONUÇ NEGATİF ÇIKIYOR
"Abortif enfeksiyon" adı verilen bu durumda PCR ve antikor testleri negatif sonuç veriyor. Londra'da pandeminin ilk dalgası sırasında izlenen sağlık çalışanlarının yaklaşık %15'inin bu senaryoya uyduğu belirtildi.
Abortif enfeksiyon yaşandığında, Kovid-19'a yol açan virüs vücut içinde çoğalamıyor ve ardından kayboluyor.
Vücudunda beklenenden daha güçlü ve daha geniş T hücre tepkilerine sahip olan kişiler koronavirüse yakalansa da testleri negatif çıkıyor ve hastalığı kısa sürede atlatıyorlar.
YÖNTEM Mİ DEĞİŞECEK?
Bilim insanları, yeni keşfin antikor tepkisine odaklanan mevcut aşıların yerine T hücresi tepkisine odaklanan aşıların gelişimine katkıda bulunacağını açıkladı.
T HÜCRESİ NEDİR?
T lenfositler (timusa bağlı gelişimden sonra adlandırılan T hücreleri) adaptif bağışıklık sisteminin ana bileşenleridir.
Enfekte olmuş konakçı hücrelerin yok edilmesinde, sitokinlerin üretilmesinde, diğer bağışıklık hücrelerinin aktivasyonunda ve bağışıklık tepkisinin düzenlenmesinde doğrudan yer alır.
Bu lenfositler, immün yanıtta merkezi bir role sahiptir. Hücrelerin yüzeyinde t-hücresi reseptörlerinin varlığı nedeniyle diğer lenfositlerden ayırt edilirler.
Bu hücrelerin kökeni, kemik iliğinden öncü hücreler şeklindedir, ayrıca timus bezine ulaştıklarında farklı tipte t hücrelerine dönüşmeye devam eder. Timustan ayrılmasına rağmen T hücreleri farklılaşmaya devam eder. T hücreleri viral enfeksiyonu tanımlayabilir ve ortadan kaldırabilir.
BELİRTİLERİ NELER?
Hastalık; yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik, koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal gibi belirtilerle kendini göstermekle birlikte herhangi bir belirti göstermeyen hastalar da mevcuttur. Virüsün kuluçka süresi 2 ila 14 gündür.
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