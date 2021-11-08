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Son dakika: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alacak! | İşte aranan şartlar ve başvuru tarihleri

SAĞLIK AA
Giriş Tarihi: 08.11.2021 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alacak! | İşte aranan şartlar ve başvuru tarihleri

Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. Aranan şartlar ve başvuru tarihleriyle ilgili tüm detaylar haberimizde...

Bakanlığın, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personel, 13-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakatla belirlenecek.

Adaylar, 8-26 Kasım tarihleri arasında e-Devlet (Sağlık Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Alım yapılacak 15 sözleşmeli bilişim personeli için adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecek.

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