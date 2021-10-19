Ünlü Doktor Alpaslan Yıldırım revizyon burun estetiğinin inceliklerini anlattı

Revizyon burun estetiği isminden de anlaşılacağı gibi başarısız bir biçimde gerçekleşmiş olan operasyonun ardından yeniden düzeltme işleminin yapıldığı operasyondur. Başarılı Doktor Alpaslan Yıldırım bu konuda ''Revizyon burun estetiği ilk operasyona kıyasla çok daha zor geçmektedir. Keza bir kez başarıya uğrayan hastanın tekrardan bu süreci yaşamak ve aynı sonuçla karşılaşmak gibi kaygıları olabiliyor. Doktor içinse daha önceden başarısızlıkla sonuçlanan bir operasyonu tekrar yapmanın stresi söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla her iki taraf için de ilk operasyona kıyasla daha zor geçen bir süreç diyebilirim'' şeklinde açıklamalarda bulundu.

Çoğunlukla başarısız bir estetik operasyonun ardından tekrar gerçekleştirilen operasyonda iyi sonuç alınabilmesi için uzmanlık şarttır. Yine tecrübe ve başarı oranına dikkat etmek gerekir. Hırpalanmış ve henüz iyileşme evresini yeni tamamlamış, buna karşılık istenen sonucu verememiş bir burun üzerinde tekrardan estetik uygulama gerçekleştirilir.

Revizyon burun estetiği olacaklara en önemli tavsiyelerinden birisi ise daha önceki operasyonların hangi koşullarda gerçekleştiğine dikkat etmeleri oluyor. Alpaslan Yıldırım ''Özellikle ilk operasyonlarda kıkırdak yapının bozulmasıyla ve deformasyona uğramasıyla birlikte bu dokunun alınmasına şahit olabiliyoruz. Ancak istenen nefes rahatlığı ya da estetik görünüm sağlanamadığında burada tekrar bir müdahale şansı yaratılması gerekiyor. İşte bu noktada da kıkırdak yapının deformasyonu operasyonun önündeki önemli bir probleme dönüşüyor'' dedi.

Hatta revizyon operasyonlardan önce burun çökmesi ya da burun düşmesi olarak adlandırılan durumların yaşanmasının temel sebebi de budur. Bazı kişilerde yalnızca estetik rahatsızlıktan ziyade nefes alıp verme güçlüğüne sebep olabilir. Dolayısıyla başarısız geçen bir operasyondan sonra uzman bir Doktor tarafından revizyon burun operasyonu yapılması gerekecektir. Revizyona sebep olan problem tespit edildikten sonra buna uygun bir operasyon çizgisi tercih edilir.