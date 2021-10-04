Op. Dr. Cem Payaslı’nın kliniği yenilendi

Başarılı çalışmalarıyla yalnızca Türkiye'de değil, yurtdışında da tanınan Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cem Payaslı, adeta bir 'sağlık turizmi üssü'ne dönüşen kliniği Payaslı Clinic'i baştan aşağı yeniledi. Kadıköy-Caddebostan'da hizmet veren kliniğin alanı, yoğun talebi karşılayabilmek üzere genişletildi. 300 metrekarelik alanda hizmet sunan Payaslı Clinic'in bekleme salonu da hastaların rahatça vakit geçirebileceği şekilde daha konforlu bir hale getirildi.



KADIN DOĞUM DOKTORU DA VAR

25 kişilik uzman bir kadronun yer aldığı klinikte; rinoplasti, meme estetiği (büyütme, küçültme, dikleştirme, jinekomasti), saç ekimi, yüz estetiği (yüz germe, yüz askısı, yağ enjeksiyonu, kaş askısı, göz kapağı estetiği, çene estetiği, boyun germe, kepçe kulak ameliyatı), vücut estetiği (liposuction, vazerlipo, annelik estetiği), ameliyatsız estetik (botoks, yüz, burun ve dudak dolguları, ışık dolgusu, PRP, mezoterapi) işlemleri yaptırılabiliyor. Klinikte ayrıca Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ahmet Payaslı da doğum, tüp bebek ve jinekoloji alanlarında hastalarını ağırlıyor.







HAVALİMANINDAN OTELE TRANSFER

Etkileyici mimarisi ve şık dekorasyonuyla da "A plus klinik" kategorisinde yer alan Payaslı Clinic ayrıca hastalarına VIP hizmet sunuyor. VIP hizmet kapsamında; hastalar havalimanında karşılanarak rezervasyonu yapılan otele transfer ediliyor. Randevu saatinde kliniğe veya Payaslı Clinic'in anlaşmalı olduğu hastaneye götürülen hasta, süreç boyunca yakın takip altında tutuluyor. Tedavi süreci tamamlandıktan sonra da yeniden havaalanına bırakılıyor.