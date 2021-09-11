Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayıları

Vaka yoğunluğunun en düşük olduğu il 39 ile Aydın, en yüksek olduğu il 653 ile Rize oldu.

100 bin kişide haftalık vaka sayısı İstanbul'da 156, Ankara'da 242, İzmir'de 45 oldu.

28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli. pic.twitter.com/WH4muVxrJN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 11, 2021