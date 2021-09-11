Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayıları
Son dakika haberi... İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı. Vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" dedi.
Covid vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il geçen hafta da Rize oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül tarihlerini kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı.
28 Ağustos-3 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/OxZ9TVzPY3— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 11, 2021
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın oldu.
Bakan Koca, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli" sözleriyle vatandaşları uyardı
Vaka yoğunluğunun en düşük olduğu il 39 ile Aydın, en yüksek olduğu il 653 ile Rize oldu.
100 bin kişide haftalık vaka sayısı İstanbul'da 156, Ankara'da 242, İzmir'de 45 oldu.
28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli. pic.twitter.com/WH4muVxrJN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 11, 2021
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