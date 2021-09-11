Milyonları ilgilendiren koronavirüs vaka sıralaması güncellendi! Dikkat çeken Türkiye detayı! Hangi ülkede kaç vaka var? Türkiye'de son durum...
SAĞLIK ahaber.com.tr
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 224 milyonu geçerken toplam can kaybı 4 milyon 500 binin üzerine çıktı. ABD, 41 milyonu geçen vaka ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Peki, hangi ülkede kaç vaka var? Türkiye sıralamada ne durumda? İşte Kovid-19 vakalarında ülkeler sıralaması...
ABD'DE SON DURUM
California, 4 milyon 462 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 812 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 452 binden fazla vakayla Florida izledi.
Can kaybı sayısında California 66 bin 975 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 59 bin 742, New York'ta 54 bin 602 olarak kayıtlara geçti.
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 75'ine en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.
ÜLKELERE GÖRE VAKA SAYILARI
ABD 41,743,069
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