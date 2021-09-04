SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı | 4 Eylül 2021 vaka-vefat-aşılama rakamları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Yeni vaka sayımız 20.033. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 278. İlk ve orta öğretimde okullar 6 Eylülde, devamında üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 Milyondan fazla öğrencimiz var. Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız. Aşıda ve tedbirde aynı kararlılık olmalı!'' ifadelerini kullandı.