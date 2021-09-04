SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı | 4 Eylül 2021 vaka-vefat-aşılama rakamları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 bilgilendirme sayfasından Türkiye'nin 4 Eylül 2021'e ait koronavirüs tablosunu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 bilgilendirme sayfasından Türkiye'nin 4 Eylül 2021'e tahine ait koronavirüs (KOVİD-19) tablosunu duyurdu.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Yeni vaka sayımız 20.033. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 278. İlk ve orta öğretimde okullar 6 Eylülde, devamında üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 Milyondan fazla öğrencimiz var. Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız. Aşıda ve tedbirde aynı kararlılık olmalı!'' ifadelerini kullandı.
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