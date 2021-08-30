Dünya genelinde milyonları ilgilendiren koronavirüs sıralamasında Türkiye detayı! Hangi ülkede kaç vaka bulunuyor?

ABD'DE SON DURUM

California, 4 milyon 326 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 570 bini aşkın vakayla Texas ve 3 milyon 223 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 65 bin 757 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 56 bin 685, New York'ta ise 54 bin 199 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 74'ünden fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.