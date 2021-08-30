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Dünya genelinde milyonları ilgilendiren koronavirüs sıralamasında Türkiye detayı! Hangi ülkede kaç vaka bulunuyor?

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2021 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021
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Dünya genelinde milyonları ilgilendiren koronavirüs sıralamasında Türkiye detayı! Hangi ülkede kaç vaka bulunuyor?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 217 milyonu geçerken toplam can kaybı 4 milyon 500 binin üzerine çıktı. ABD, 39 milyonu geçen vaka ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Peki, hangi ülkede kaç vaka var? Türkiye sıralamada ne durumda? İşte Kovid-19 vakalarında ülkeler sıralaması...

Dünya genelinde koronavirüse karşı verilen mücadele sürerken toplam vaka sayısı 217 milyonu geçti. Toplam can kaybı ise 4 milyon 500 binin üzerine çıktı. ABD 39 milyonu geçen vaka sayısıyla dünyada bu konuda zirvede yer alıyor.

ABD'DE SON DURUM

California, 4 milyon 326 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 570 bini aşkın vakayla Texas ve 3 milyon 223 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 65 bin 757 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 56 bin 685, New York'ta ise 54 bin 199 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 74'ünden fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

İŞTE DÜNYA GENELİNDE VAKA SIRALAMASI

ABD 39,668,541

HİNDİSTAN 32,745,457

BREZİLYA 20,741,815

RUSYA 6,901,152

FRANSA 6,742,488

İNGİLTERE 6,731,423

TÜRKİYE 6,346,881

ARJANTİN 5,173,531

İRAN 4,960,744

KOLOMBİYA 4,905,258

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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