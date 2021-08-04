Son dakika: Gözler bu toplantıda! Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Bilim Kurulu'nda artı ve eksiler değerlendiriliyor. Ağırlık kazanan görüşlerden biri 18 yaş üzeri vatandaşların aşılarak ağustos sonunda

toplumsal bağılıklık oranının artırılması. Bu sayede 18 yaş altının da aşı olmasa bile hastalıktan korunabileceği belirtiliyor.

Toplantılardan öne çıkan bir diğer görüş ise 18 yaş altında kronik hastalıkları olan çocukların aşılanması şeklinde.

Dünyadaki örnekler de yakından takip ediliyor. ABD ve İngiltere'de 12 yaş üstü gençlerin aşılanması için onay verilirken Almanya'da 12 yaş üstü kronik hastalıkları olan çocukların aşılanması gündemde. 18 yaş altının aşılanması için ailelerinin de onayı gerekiyor.

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı, 126 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı, 126 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 243 oldu.

Kovid-19 kaynaklı vefat verilerine göre, en son üç haneli rakam 3 Haziran'da görülmüş ve sayı 114 olmuştu. O tarihten bu yana ilk kez bugün vefat sayısı 100'ü geçerek 126 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,42, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,67 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 74 milyon 87 bin 865'e yükseldi.

Birinci doz aşı vurulan sayısı 41 milyon 234 bin 27, ikinci doz aşı vurulan sayısı 27 milyon 733 bin 594 oldu.

Ülke genelinde, en az bir doz aşılananların oranı Bilecik'te yüzde 75 oldu ve bu ilin rengi haritada sarıdan maviye döndü. Yüzde 75'i geçen iller ise Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir olarak sıralanıyor.

En az bir doz aşısını yaptıranların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Iğdır, Ağrı ve Bayburt olarak kayda geçti.

"AŞINIZI OLUN, TEDBİRLERE UYUN"

Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli." ifadelerini kullandı.

KOVİD-19 TEDAVİSİ GÖREN BABA İLE KANSER HASTASI OĞLU 15 DAKİKA ARAYLA VEFAT ETTİ

Kayseri'de 15 dakika arayla vefat eden kanser hastası vatandaş ile Kovid-19 tedavisi gören babasının cenazeleri yan yana toprağa verildi.

Düzce'de bazı işletmeler, Kovid-19 aşısı olan müşterilerine indirim uygulayarak aşı seferberliğine destek veriyor.

Adıyaman'da 51 evde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 aşılama oranının artırılmasına katkı sağlamak için belediye çalışanlarına yönelik "Pandemide Aşılanmanın Teşviki Konusunda Bilgilendirme Eğitimi" gerçekleştirdi.

Tunceli Valiliği ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi. Kamil Yavuzer, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.