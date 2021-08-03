Sağlık Bakanlığı 3 Ağustos 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?
Sağlık Bakanlığı 3 Ağustos 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…
SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 126 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 24 bin 832'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 2 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 24 bin 832 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 126 oldu. Son 1 günde toplam 256 bin 163 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 6 bin 243 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 66,42 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 44,67 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 74 milyon 67 bin 511'e yükseldi.
AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 40,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.
İŞTE GÜNÜN VAKA TABLOSU
VAKA SAYILARI 25 BİNE DAYANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli." ifadelerini kullandı.
İLLERE GÖRE VAKALARDA SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 17-23 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerin Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır olduğunu açıkladı. Koca paylaşımında, "Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranı arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun." ifadelerini kullandı.
EN FAZLA VAKA ARTIŞI YAŞANAN İLLER SİİRT, DİYARBAKIR, BİTLİS, GİRESUN VE IĞDIR
Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu.
Bakanlığın 10-17 Temmuz verilerine göre 100 binde görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de ise 24,46'ydı.
Siirt bu hafta 100 binde 748,39 vaka ile ilk sırada yer aldı. Bu ildeki 100 binde Kovid-19 vaka sayısı bir önceki hafta 471,57 olarak kayıtlara geçmişti.
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