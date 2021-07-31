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Milyonları ilgilendiren koronavirüs listesinde Türkiye detayı! Hangi ülkede kaç vaka bulunuyor? İşte güncellenen sıralama

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 31.07.2021 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021
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Milyonları ilgilendiren koronavirüs listesinde Türkiye detayı! Hangi ülkede kaç vaka bulunuyor? İşte güncellenen sıralama

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 198 milyonu geçerken toplam can kaybı 4 milyon 200 binin üzerine çıktı. ABD, 35 milyonu geçen sayı ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. İngiltere ise kritik sıralamada vaka sayılarında Türkiye'yi geçerek bir üst sıraya yükseldi. Peki, hangi ülkede kaç vaka var? Türkiye sıralamada ne durumda? İşte Kovid-19 vakalarında ülkeler sıralaması...

Dünya genelinde koronavirüse karşı verilen mücadele sürerken toplam vaka sayısı 198 milyonu geçti. Toplam can kaybı ise 4 milyon 200 binin üzerine çıktı. ABD 35 milyonu geçen vaka sayısıyla dünyada bu konuda zirvede yer alıyor.

ABD'DE SON DURUM

California, 3 milyon 944 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 120 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 523 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 386 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 625, Texas'ta 53 bin 186 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 189 milyon 945 binden fazla kişiye ilk doz, 163 milyon 868 binin üzerinde kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

İŞTE EN ÇOK VAKANIN OLDUĞU 10 ÜLKE

ABD 35,689,184

HİNDİSTAN 31,613,993

BREZİLYA 19,880,273

RUSYA 6,265,873

FRANSA 6,103,548

İNGİLTERE 5,830,774

TÜRKİYE 5,704,713

ARJANTİN 4,919,408

KOLOMBİYA 4,776,291

İSPANYA 4,447,044

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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