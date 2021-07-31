Milyonları ilgilendiren koronavirüs listesinde Türkiye detayı! Hangi ülkede kaç vaka bulunuyor? İşte güncellenen sıralama

ABD'DE SON DURUM

California, 3 milyon 944 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 120 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 523 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 386 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 625, Texas'ta 53 bin 186 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 189 milyon 945 binden fazla kişiye ilk doz, 163 milyon 868 binin üzerinde kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.