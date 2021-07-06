Op. Dr. Cem Erdurak: Diş sıkmanın tedavisi botoksta

"Kulak burun boğaz alanında botoks; 'fonksiyonel' ve 'estetik' uygulamalar olmak üzere iki şekilde incelenebilir" diyen Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cem Erdurak, estetik amaçlı uygulamalar hakkında şunları söyledi: "Estetikte 'baby botox' ve 'doğal botoks' yöntemleri vardır. Bu uygulamada; yüz kırışıklıklarına neden olan mimik kaslarının çok kasıldığı bölgelere uygun dozlarda botoks enjekte edilir. Bu sayede kasılmalar azaltılarak cilt kırışıklıkları giderilir ve yüzün daha gergin, daha doğal görünmesini sağlanır."



BAŞ AĞRISINA YOL AÇIYOR

Op. Dr. Cem Erdurak, botoksun fonksiyonel uygulamalarını ise şöyle açıkladı: "Diş sıkma ağıza, dişlere, çene sistemine ve baş-boyun bölgesine zarar veren bir alışkanlık. Baş ağrılarına da yol açabilen bu sıkıntıyı gidermek için 'Masseter botoks' adını verdiğimiz yönteme başvuruyoruz. Çenedeki Masseter kasının içine uygun dozda botoks uygulayarak hastaların bu sorundan kurtulmalarını sağlıyoruz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN