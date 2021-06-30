Delta varyantı en çok o grupta görülüyor! Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama

Yüzde 100 herkes aşılanmadı. İngiltere'de yüzde 60'larda; ama yüzde 30-35 civarında aşısız grup var. Delta varyantı bu grupta hızla yayılıyor. Aşı olanlarda yok mu delta varyantı? O da var; ama esas ağırlık aşı olmayanlarda karşısına çıktı. Bunun üzerine İngiltere tekrar aşı programını hızlandırmak için bir çaba gösteriyor ayrıca önlemlerini de alıyor" dedi.