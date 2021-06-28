Op. Dr. Hayati Kale: Ameliyat olmadan da burnu şekillendirmek mümkün

"Ameliyatsız burun estetiği" olarak da bilinen burun dolgusu, burnunun şeklinden hoşnut olmayan, ancak ameliyattan da korkanların kurtarıcısı oldu. Uygulamaya ilginin giderek arttığını belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı, Burun ve Yüz Estetik Cerrahı Op. Dr. Hayati Kale, burun dolgusunun kalıcı olmadığını ve tekrarlanması gerektiğini söyledi: "Bu prosedür, burnun şeklini değiştiren, etkisi 1 yıla kadar devam eden bir tür dolgu işlemidir. İşlem tekrarlandığında etkisi daha uzun sürmektedir. Burnundaki eğrilikleri düzeltmek, görünümünü iyileştirmek isteyen ancak ameliyat (rinoplasti) olmak istemeyen kişiler için idealdir. Burun dolgusu şekil bozukluğuna neden olan olguları ortadan kaldırmaz. Görünüme ekleme yaparak şekil bozukluğunun kamufle edilmesini sağlar."



KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER İSTEYENLER İÇİN İDEAL

Op. Dr. Hayati Kale, burun dolgusunun hangi durumlarda uygulanabileceğini şöyle açıkladı: "Kalıcı bir çözüme hazır olmayan, yani 'Kesinlikle ameliyat olmam, ancak burnumun şeklinden de memnun değilim' diyen kişiler burun dolgusu yaptırabilir. 'Kimlere tavsiye ediyorsunuz?' derseniz, burnunun genel görünümünden memnun olan ancak küçük değişiklikler isteyenlere tavsiye ettiğimi söyleyebilirim. Çok büyük şekil bozukluklarında burun dolgusu tavsiye etmiyorum. Çünkü bozukluğu kamufle etmek için çok fazla dolgu maddesi enjekte etmek gerekiyor. Dolgu maddesinin fazla uygulanması bir taraftan komplikasyon riskini artırırken diğer taraftan burnun düzgün ancak yüze oranla büyük görünmesine neden oluyor. Kalıcı çözüm için tavsiyem; rinoplasti."





ŞİŞLİK VE AĞRI OLMUYOR ANCAK KALICI DEĞİL

Dr. Kale, işlemin avantajları ve dezavantajları hakkında şunları söyledi: "En önemli avantajı; ameliyat olmadan, genel anestezi altına girmeden, günlük aktivitelerden uzak kalmadan, şişlik, ağrı yaşamadan burun görünümünde hızlı bir iyileşme sağlamasıdır. Maliyeti ameliyata göre daha uygundur. Uygulama sonrası burnunuzun şeklini beğenmezseniz, geçici olduğu için problem yaşamazsınız. Dezavantajlarına gelince; burun dolgusu kalıcı değildir. Etkisi 4-5 ay sonra yavaş yavaş azalmaya başlar. Komplikasyon riski düşüktür. Ancak fazla miktarda dolgu maddesi enjekte edildiğinde geçici şişme, morarma, hafif ağrı gibi yan etkilere neden olabilir."



BURUN DOLGUSUNDAN HEMEN SONRA GÜNLÜK RUTİNE DÖNÜLEBİLİR

Burun dolgusu tedavisinden hemen sonra günlük rutine devam edilebileceğini belirten Op. Dr. Hayati Kale, "Uygulama ağrıya neden olur mu?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Herkesin ağrı toleransı farklı olduğu için bu soruya cevap vermek zor. Ancak genellikle uygulama hafif bir rahatsızlığa neden olabilir. Bölgeyi uyuşturmak ve ağrıyı en aza indirmek için uygulamadan önce burun bölgesine uyuşturucu krem sürülmekte, gerekirse ağrı kesici enjeksiyon yapılmaktadır."