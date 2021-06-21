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Haberler Sağlık Haberleri SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 21 Haziran 2021'e ait korona virüs vaka ve vefat tablosunu açıkladı

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 21 Haziran 2021'e ait korona virüs vaka ve vefat tablosunu açıkladı

SON DAKİKA | , yapılan 'nin 21 Haziran 2021 tarihine ait güncel tablosu açıklandı. Peki, bugün Türkiye'de -19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 21 Haziran 2021'e ait korona virüs vaka ve vefat tablosunu açıkladı

SON DAKİKA | , covid19.saglik.gov.tr web adresinden 21 Haziran 2021'e ait (-19) vaka ve vefat tablosunu duyurdu. İşte 'nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum...

VAKA VE VEFAT RAKAMLARI

Tabloya göre son 24 saatte 51 kişi virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 236'a yükseldi.

Toplamda 58 milyon 773 bin 835 test yapıldı.

Bugün yapılan 221 bin 52 testten, 5 bin 294 yeni vaka sayısı, 429 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 375 bin 593 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 93 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 237 bin 731'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 808 olduğu açıklandı.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (21 HAZİRAN)

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI (20 HAZİRAN)

Türkiye'de vefat rakamı düştü TÜRKİYE'DE VEFAT RAKAMI DÜŞTÜ

19 HAZİRAN

18 HAZİRAN

17 HAZİRAN

16 HAZİRAN

15 HAZİRAN

14 HAZİRAN

13 HAZİRAN

12 HAZİRAN

11 HAZİRAN

10 HAZİRAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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