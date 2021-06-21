SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 21 Haziran 2021'e ait korona virüs vaka ve vefat tablosunu açıkladı
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, yapılan Türkiye'nin 21 Haziran 2021 tarihine ait güncel korona virüs tablosu açıklandı. Peki, bugün Türkiye'de Kovid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum...
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, covid19.saglik.gov.tr web adresinden 21 Haziran 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu duyurdu. İşte Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum...
VAKA VE VEFAT RAKAMLARI
Tabloya göre son 24 saatte 51 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 236'a yükseldi.
Toplamda 58 milyon 773 bin 835 test yapıldı.
Bugün yapılan 221 bin 52 testten, 5 bin 294 yeni vaka sayısı, 429 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 5 milyon 375 bin 593 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 93 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 237 bin 731'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 808 olduğu açıklandı.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (21 HAZİRAN)
GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI (20 HAZİRAN)
19 HAZİRAN
18 HAZİRAN
17 HAZİRAN
16 HAZİRAN
15 HAZİRAN
14 HAZİRAN
13 HAZİRAN
12 HAZİRAN
11 HAZİRAN
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Akşam saat 24.00 kısıtlaması 1 Temmuz'da mı başlayacak?
- Ve açıklandı! Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan sonra hafta içi ve pazar günü yasakları kalktı mı?
- 21 Haziran normalleşme genelgesi son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Normalleşme ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Pazar günleri yasak var mı, kalktı mı? 27 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Kabine Toplantısı bitti mi? 21 Haziran Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- Son dakika: Maske yasağı bitti mi? 1 Temmuz'dan sonra sokakta maske takma zorunluluğu kalkacak mı? Kabine kararları...
- Son dakika: Pazar günleri yasak kalktı mı? 1 Temmuz sonrası pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
- YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Haziran 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Yasak kaça kadar?
- Aşı yaşı kaça düştü? 18-20-25-30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi sorgulama!
- Son dakika: Bayramda yasak var mı? 19-20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Memurlar dikkat! Kamu personeli mesai saatleri değişti mi? Kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek? Kabine kararları...