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Koronavirüs nedeniyle can kaybı artıyor! Dünya genelindeki liste güncellendi! Türkiye'de son durum...

Dünya genelinde   sayıları 170 milyonu geçerken toplam can kaybı 3 milyon 500 bini aştı. En çok vaka ve ölümün görüldüğü 'de hayatını kaybedenlerin sayısı  son 24 saatte 344 artarak 594 bin 306'ya ulaştı. Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti?  dünya genelinde kaçıncı sırada? İşte ülke ülke can kayıpları...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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Koronavirüs nedeniyle can kaybı artıyor! Dünya genelindeki liste güncellendi! Türkiye'de son durum...

Dünya genelinde sayıları 170 milyonu geçerken toplam can kaybı 3 milyon 500 bini aştı. En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü 'yi ve takip ediyor.

ABD'DE SON DURUM

California, 3 milyon 788 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 952 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 320 binin üzerinde vakayla izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 236 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 269 ve Texas'ta 51 bin 491 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 167 milyondan fazla kişiye ilk doz, 134 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

ABD 609,442

BREZİLYA 461,142

HİNDİSTAN 329,014

MEKSİKA 223,455

İNGİLTERE 127,775

İTALYA 126,046

RUSYA 121,162


FRANSA 109,358

ALMANYA 89,022

KOLOMBİYA 87,747

TÜRKİYE 47,271

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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