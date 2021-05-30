Koronavirüs nedeniyle can kaybı artıyor! Dünya genelindeki liste güncellendi! Türkiye'de son durum...
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 170 milyonu geçerken toplam can kaybı 3 milyon 500 bini aştı. En çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 344 artarak 594 bin 306'ya ulaştı. Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye dünya genelinde kaçıncı sırada? İşte ülke ülke can kayıpları...
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 170 milyonu geçerken toplam can kaybı 3 milyon 500 bini aştı. En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ABD'yi Brezilya ve Hindistan takip ediyor.
ABD'DE SON DURUM
California, 3 milyon 788 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 952 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 320 binin üzerinde vakayla Florida izledi.
Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 236 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 269 ve Texas'ta 51 bin 491 olarak kayıtlara geçti.
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 167 milyondan fazla kişiye ilk doz, 134 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
ABD 609,442
BREZİLYA 461,142
HİNDİSTAN 329,014
MEKSİKA 223,455
İNGİLTERE 127,775
İTALYA 126,046
RUSYA 121,162
FRANSA 109,358
ALMANYA 89,022
KOLOMBİYA 87,747
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