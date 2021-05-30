Koronavirüs nedeniyle can kaybı artıyor! Dünya genelindeki liste güncellendi! Türkiye'de son durum...

ABD'DE SON DURUM

California, 3 milyon 788 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 952 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 320 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 236 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 269 ve Texas'ta 51 bin 491 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 167 milyondan fazla kişiye ilk doz, 134 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.