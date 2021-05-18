Samsun kırmızıdan turuncuya döndü! Yüz binde 95,57'ye gerileyen ilde sevinç yaşanıyor

Şanlıurfa (49,36), Van (49,16), Siirt (48,93), Adıyaman (48,38), Muş (48,16), Aydın (47,36), Mersin (47,04), Mardin (46,21), Kahramanmaraş (43,06), Osmaniye (35,91), Hatay (32,54), Adana (28,69), Şırnak (26,96).

İŞTE VAKALARIN EN ÇOK AZALDIĞI İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz." ifadelerini kullandı.