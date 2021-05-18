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Samsun kırmızıdan turuncuya döndü! Yüz binde 95,57'ye gerileyen ilde sevinç yaşanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada illere göre haftalık haritasını paylaştı. Bu paylaşımın ardından bir dönem haritasında zirvede olan Samsun'un kırmızı renkten turuncuya döndüğü Samsun İl Sağlık Müdürü tarafından açıklandı.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
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Samsun kırmızıdan turuncuya döndü! Yüz binde 95,57'ye gerileyen ilde sevinç yaşanıyor

Yaşanan düşüşleriyle birlikte Samsun turuncuya döndü. 8-14 Mayıs tablosunda yüz binde 95,57'ye gerileyen oran kenti sevindirdi.

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, "Kovid-19'a karşı verilen özverili mücadelenin sonunda şehrimizin rengi bugün kırmızıdan turuncuya döndü. Fedakarlıklarımız boşa gitmedi. Başta cefakar sağlık çalışanlarımız olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.

İllerin 8-14 Mayıs haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:

" (192,28), (184,78), (182,84), (167,27), (156,37), (155,65), (154,84), (154,46), (153,43), (153,3), (152,63), (152,08), (149,72) (147,66), (146,26), Kastamonu (145,86), Kars (144,25) Tokat (139,5), Sivas (137,6), Isparta (137,18), Kırıkkale (137,06), Giresun (134,83)

Karabük (134,23), Tekirdağ (132,83), Karaman (129,85) Çorum (129,78), Düzce (127,88), Kayseri (127,26), Bartın (126,14), Amasya (125,19), Trabzon (125,14), Tunceli (124,64), Yozgat (123,36), Nevşehir (123,29), Ardahan (122,71), Konya (121,87), Çanakkale (120,95), Niğde (118,76), Kırşehir (114,79), Balıkesir (113,84), Bursa (110,35), Gümüşhane (109,38), Sakarya (108,95)

Afyon (106,25), Malatya (104,45), Burdur (99,97), Sinop (97,02), Bitlis (96,87), Samsun (95,57), Bayburt (95,23), İzmir (93,86), Aksaray (93,38), Denizli (92,9), Elazığ (91,5), Uşak (90,95), Edirne (82,16), Yalova (78,61), Iğdır (78,48), Artvin (78,47), Hakkari (78,43), Gaziantep (76,53), Manisa (74,86) Kilis (73,53), Muğla (72,54), Bingöl (64,59), Diyarbakır (63,81), Antalya (61,65), Batman (56,91)

Şanlıurfa (49,36), Van (49,16), Siirt (48,93), Adıyaman (48,38), Muş (48,16), Aydın (47,36), Mersin (47,04), Mardin (46,21), Kahramanmaraş (43,06), Osmaniye (35,91), Hatay (32,54), Adana (28,69), Şırnak (26,96).

İŞTE VAKALARIN EN ÇOK AZALDIĞI İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

İşte illere göre haftalık vaka haritası! İŞTE İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA HARİTASI!

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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