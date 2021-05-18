Samsun kırmızıdan turuncuya döndü! Yüz binde 95,57'ye gerileyen ilde sevinç yaşanıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı. Bu paylaşımın ardından bir dönem koronavirüs haritasında zirvede olan Samsun'un kırmızı renkten turuncuya döndüğü Samsun İl Sağlık Müdürü tarafından açıklandı.
Yaşanan vaka düşüşleriyle birlikte Samsun turuncuya döndü. 8-14 Mayıs tablosunda yüz binde 95,57'ye gerileyen oran kenti sevindirdi.
Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, "Kovid-19'a karşı verilen özverili mücadelenin sonunda şehrimizin rengi bugün kırmızıdan turuncuya döndü. Fedakarlıklarımız boşa gitmedi. Başta cefakar sağlık çalışanlarımız olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.
İllerin 8-14 Mayıs haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:
"Erzurum (192,28), İstanbul (184,78), Ağrı (182,84), Rize (167,27), Bilecik (156,37), Bolu (155,65), Erzincan (154,84), Kocaeli (154,46), Kırklareli (153,43), Çankırı (153,3), Ankara (152,63), Kütahya (152,08), Ordu (149,72) Zonguldak (147,66), Eskişehir (146,26), Kastamonu (145,86), Kars (144,25) Tokat (139,5), Sivas (137,6), Isparta (137,18), Kırıkkale (137,06), Giresun (134,83)
Karabük (134,23), Tekirdağ (132,83), Karaman (129,85) Çorum (129,78), Düzce (127,88), Kayseri (127,26), Bartın (126,14), Amasya (125,19), Trabzon (125,14), Tunceli (124,64), Yozgat (123,36), Nevşehir (123,29), Ardahan (122,71), Konya (121,87), Çanakkale (120,95), Niğde (118,76), Kırşehir (114,79), Balıkesir (113,84), Bursa (110,35), Gümüşhane (109,38), Sakarya (108,95)
Afyon (106,25), Malatya (104,45), Burdur (99,97), Sinop (97,02), Bitlis (96,87), Samsun (95,57), Bayburt (95,23), İzmir (93,86), Aksaray (93,38), Denizli (92,9), Elazığ (91,5), Uşak (90,95), Edirne (82,16), Yalova (78,61), Iğdır (78,48), Artvin (78,47), Hakkari (78,43), Gaziantep (76,53), Manisa (74,86) Kilis (73,53), Muğla (72,54), Bingöl (64,59), Diyarbakır (63,81), Antalya (61,65), Batman (56,91)
Şanlıurfa (49,36), Van (49,16), Siirt (48,93), Adıyaman (48,38), Muş (48,16), Aydın (47,36), Mersin (47,04), Mardin (46,21), Kahramanmaraş (43,06), Osmaniye (35,91), Hatay (32,54), Adana (28,69), Şırnak (26,96).
İŞTE VAKALARIN EN ÇOK AZALDIĞI İLLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz." ifadelerini kullandı.
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