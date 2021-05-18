Koronavirüs konusunda gözler bu listede! Hangi ülkede kaç vaka var? Türkiye'de son durum ne?
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 160 milyonu geçerken toplam can kaybı 3.5 milyonun üzerine çıktı. En çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de vaka sayısı 33 milyonu geçti. Peki hangi ülkede kaç koronavirüs vakası bulunuyor? Türkiye dünya ülkelerine göre ne durumda? İşte ülke ülke vaka sayıları...
ABD'DE SON DURUM
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 157 milyondan fazla kişiye ilk doz, 123 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
California, 3 milyon 769 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 931 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 293 binin üzerinde vakayla Florida izledi.
Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 699 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 989 ve Texas'ta 50 bin 972 olarak kayıtlara geçti.
İŞTE DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK VAKA OLAN 10 ÜLKE
ABD 33,747,850
HİNDİSTAN 25,341,839
BREZİLYA 15,661,106
FRANSA 5,881,137
TÜRKİYE 5,127,548
RUSYA 4,957,756
İNGİLTERE 4,452,756
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