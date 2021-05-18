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Koronavirüs konusunda gözler bu listede! Hangi ülkede kaç vaka var? Türkiye'de son durum ne?

genelinde sayıları 160 milyonu geçerken toplam can kaybı 3.5 milyonun üzerine çıktı. En çok vaka ve ölümün görüldüğü 'de vaka sayısı 33 milyonu geçti. Peki hangi ülkede kaç koronavirüs vakası bulunuyor? dünya ülkelerine göre ne durumda? İşte ülke ülke vaka sayıları...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
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Koronavirüs konusunda gözler bu listede! Hangi ülkede kaç vaka var? Türkiye'de son durum ne?

genelinde sayıları 160 milyonu geçerken, toplam can kaybı 3,5 milyonun üzerine çıktı. En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü 'yi ve takip ediyor.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 157 milyondan fazla kişiye ilk doz, 123 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

California, 3 milyon 769 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 931 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 293 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 699 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, 'ta 52 bin 989 ve Texas'ta 50 bin 972 olarak kayıtlara geçti.

İŞTE DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK VAKA OLAN 10 ÜLKE

ABD 33,747,850

HİNDİSTAN 25,341,839

BREZİLYA 15,661,106

FRANSA 5,881,137

TÜRKİYE 5,127,548

RUSYA 4,957,756

İNGİLTERE 4,452,756

İTALYA 4,162,576

İSPANYA 3,615,860

ALMANYA 3,609,912

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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