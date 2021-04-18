Türkiye kendi aşısına ne zaman kavuşacak? İşte yerli aşı hakkında bilinmesi gerekenler

Yerli aşı çalışmaları yapılıyor ama bir yandan Sinovac ve BioNTech/Pfizer'ın aşılarıyla uygulama da sürüyor. Sizce yerli aşılara ihtiyaç olacak mı?

COVID-19 pandemisi için en önemli mücadele aracımız aşıdır. Bazı ülkeler daha hızlı, bazıları daha yavaş olmak üzere dünyada aşılama başladı. Mevcut aşıların 7.5 milyar nüfusa yetmesi mümkün değil. Şu anda kullanılan aşılar için üretim kapasitesi yalnızca 900 milyon... Dünyada etkin aşılama seviyesine ulaşmak için 2-4 yıla ihtiyaç olduğu düşünülüyor. Ayrıca aşıların ne kadar süre koruyuculuğunun olacağı bilinmiyor. Bu nedenle bu aşıların geliştirilmesi ve ihtiyaçlara karşı hazır olunması önemli.