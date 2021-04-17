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Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 milyonu geçti! İşte Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybı yaşanan 10 ülke!

Dünya genelinde vaka sayıları 140 milyonu geçerken toplam 3 milyonun üzerine çıktı. En çok vaka ve ölümün görüldüğü 'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 952 artarak, 566 bin 251'e yükseldi. Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? İşte ülke ülke can kayıpları...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 17.04.2021 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021
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Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 milyonu geçti! İşte Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybı yaşanan 10 ülke!

Dünya genelinde vaka sayıları 140 milyonu geçerken, toplam 3 milyonun üzerine çıktı. En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü 'yi ve takip ediyor...

ABD'DE SON DURUM

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 952 artarak, 566 bin 251'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 70 bin 625 artışla, 31 milyon 568 bin 398'e yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 952 artarak, 566 bin 251 oldu. ABD'deki vaka sayılarında 3 milyon 714 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 847 binden yüksek vakayla Texas ve 2 milyon 155 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayılarında ise California 60 bin 922 ile ilk sırada bulunurken, sayıları 'ta 51 bin 470 ve Texas'ta 49 bin 510 olarak kayda geçti.

80 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 127 milyondan fazla kişiye ilk doz, 80 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 14 milyon 526 bini aşkın vakayla ve 13 milyon 832 binden fazla vakayla Brezilya geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi, 368 bini geçen ölüm sayısıyla Brezilya, 211 binden fazla ölümle Meksika izliyor.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS KAYNAKLI CAN KAYIPLARINDA SON DURUM

ABD 566.251

BREZİLYA 369,024

MEKSİKA 211,693

HİNDİSTAN 176,543

İNGİLTERE 127,260

İTALYA 127,260

RUSYA 105,193

FRANSA 100,404

ALMANYA 80,470

İSPANYA 76,981

KOLOMBİYA 76,981

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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