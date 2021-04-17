Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 milyonu geçti! İşte Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybı yaşanan 10 ülke!
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 140 milyonu geçerken toplam can kaybı 3 milyonun üzerine çıktı. En çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 952 artarak, 566 bin 251'e yükseldi. Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? İşte ülke ülke can kayıpları...
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 140 milyonu geçerken, toplam can kaybı 3 milyonun üzerine çıktı. En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ABD'yi Brezilya ve Meksika takip ediyor...
ABD'DE SON DURUM
ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 952 artarak, 566 bin 251'e çıktı.
Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 70 bin 625 artışla, 31 milyon 568 bin 398'e yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 952 artarak, 566 bin 251 oldu. ABD'deki vaka sayılarında California 3 milyon 714 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 847 binden yüksek vakayla Texas ve 2 milyon 155 binden fazla vakayla Florida izledi.
Can kaybı sayılarında ise California 60 bin 922 ile ilk sırada bulunurken, ölüm sayıları New York'ta 51 bin 470 ve Texas'ta 49 bin 510 olarak kayda geçti.
80 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 127 milyondan fazla kişiye ilk doz, 80 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 14 milyon 526 bini aşkın vakayla Hindistan ve 13 milyon 832 binden fazla vakayla Brezilya geliyor.
Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi, 368 bini geçen ölüm sayısıyla Brezilya, 211 binden fazla ölümle Meksika izliyor.
DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS KAYNAKLI CAN KAYIPLARINDA SON DURUM
ABD 566.251
BREZİLYA 369,024
MEKSİKA 211,693
HİNDİSTAN 176,543
İNGİLTERE 127,260
İTALYA 127,260
RUSYA 105,193
FRANSA 100,404
ALMANYA 80,470
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