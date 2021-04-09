Dünya genelinde vaka sayısı 135 milyonu aştı! Listedeki tüm ülkeler alarm veriyor! Hangi ülkede kaç vaka var?
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 135 milyonu aştı. ABD, 31 milyon 773 bin 300 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor. Peki ABD'yi hangi ülkeler takip ediyor? Vaka sayılarında en çok artış hangi ülkelerde yaşandı? İşte ülke ülke güncellenen liste...
Dnya çapındaki Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 135 milyon 82 bin 420'ye yükseldi Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 921 bin 655 kişi yaşamını yitirdi, 108 milyon 701 bin 451 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
23 MİLYON KİŞİ TEDAVİ ALTINDA
Halen 23 milyon 411 bin 181 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.
HANGİ ÜLKEDE KAÇ VAKA VAR?
31 milyon 773 bin 300 ile ABD listenin başında yer alırken;
2 milyon 267 bin 19 ile Meksika
2 milyon 29 bin 412 ile İran izledi.
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