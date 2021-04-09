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Dünya genelinde vaka sayısı 135 milyonu aştı! Listedeki tüm ülkeler alarm veriyor! Hangi ülkede kaç vaka var?

Dünya genelinde yeni tip sayısı 135 milyonu aştı. , 31 milyon 773 bin 300 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor. Peki ABD'yi hangi ülkeler takip ediyor? Vaka sayılarında en çok artış hangi ülkelerde yaşandı? İşte ülke ülke güncellenen ...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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Dünya genelinde vaka sayısı 135 milyonu aştı! Listedeki tüm ülkeler alarm veriyor! Hangi ülkede kaç vaka var?

Dnya çapındaki Kovid-19 salgınında tespit edilen sayısı 135 milyon 82 bin 420'ye yükseldi Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 921 bin 655 kişi yaşamını yitirdi, 108 milyon 701 bin 451 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

23 MİLYON KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Halen 23 milyon 411 bin 181 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

HANGİ ÜLKEDE KAÇ VAKA VAR?

31 milyon 773 bin 300 ile listenin başında yer alırken;

13 milyon 286 bin 324 ile

13 milyon 202 bin 783 ile

4 milyon 980 bin 501 ile

4 milyon 623 bin 984 ile

4 milyon 365 bin 461 ile

3 milyon 745 bin 657 ile

3 milyon 736 bin 526 ile

3 milyon 336 bin 637 ile

2 milyon 974 bin 110 ile

2 milyon 528 bin 6 ile

2 milyon 492 bin 81 ile

2 milyon 473 bin 751 ile

2 milyon 267 bin 19 ile

2 milyon 29 bin 412 ile izledi.

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