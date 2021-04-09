Dünya genelinde vaka sayısı 135 milyonu aştı! Listedeki tüm ülkeler alarm veriyor! Hangi ülkede kaç vaka var?

Dnya çapındaki Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 135 milyon 82 bin 420'ye yükseldi Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 921 bin 655 kişi yaşamını yitirdi, 108 milyon 701 bin 451 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.