SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin 29 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu.

Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU