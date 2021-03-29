"Sahada yapılan denetimlerde hemen hemen her gün pozitif veya temaslı olan 10 kişiyi yakalıyoruz. Bu nedenle özellikle izolasyon denetimlerimizi daha da artıracağız. Vatandaşlarımızın hem bu konuda göstereceği duyarlılık hem de temaslılarını filyasyon ekiplerimize eksiksiz bildirmesi vaka sayılarının düşürülmesine büyük katkı sağlayacaktır."

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