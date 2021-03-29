"Her gün sokakta koronavirüs testi pozitif olan 10 kişi yakalıyoruz!" Türkiye'de en çok vakanın görüldüğü Samsun'da kritik durum
Samsun Valisi Zülkif Dağlı Kovid-19 Değerlendirme Toplantısı'nda il genelindeki vakalar ve hastaların son durumunu değerlendirdi. Dağlı "Sahada yapılan denetimlerde hemen hemen her gün pozitif veya temaslı olan 10 kişiyi yakalıyoruz." ifadelerini kullandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorideki Samsun'da denetimler, vakaların son durumu ve aşılama çalışmaları değerlendirildi.
Samsun Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Samsun Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında düzenlenen Kovid-19 Değerlendirme Toplantısı'nda il genelindeki vakaların son durumu, aşılama çalışmaları, alınan tedbirler ve sürdürülen denetimlerin görüşüldüğü belirtildi.
Çok sayıda protokol üyesinin katıldığı toplantıda Vali Dağlı, ilçelerde denetimlerin artırılacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Sahada yapılan denetimlerde hemen hemen her gün pozitif veya temaslı olan 10 kişiyi yakalıyoruz. Bu nedenle özellikle izolasyon denetimlerimizi daha da artıracağız. Vatandaşlarımızın hem bu konuda göstereceği duyarlılık hem de temaslılarını filyasyon ekiplerimize eksiksiz bildirmesi vaka sayılarının düşürülmesine büyük katkı sağlayacaktır."