Muş Devlet Hastanesinde ilk kez yapıldı! Tam 4 saat sürdü

Hastane Başhekimi Operatör Dr. Bahattin Bayar ise hastanede özellikle personel eğitimi, cihaz ve donanım desteğinin yanı sıra Sağlık Bakanlığının da desteğiyle açık kalp ameliyatlarını başarılı bir şekilde yapmaya başladıklarını söyledi. Hazırlık sürecinin uzun sürdüğünü belirten Dr. Bayar, "Yaklaşık 1,5-2 yıldan beri bunun mücadelesini vermekteyiz. Sadece açık kalp ameliyatı değil, bunun dışında non-vasküler olsun, vasküler olsun, periferik girişimsel işlemleri de hastanemizde başarılı şekilde uygulamaktayız. Artık hastanemiz sevk veren bir hastaneden ziyade, çevre illerden sevk alan bir hastane noktasına geldi" diye konuştu.

"Özellikle çevre illerden SVO dediğimiz inme vakalarını da hastanemize kabul edip, başarılı bir şekilde girişimsel işlemlerini gerçekleştirmekteyiz" diyen Dr. Bayar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra da hastanemizde eğitim araştırma ve üniversite hastanelerinde yapılan girişimsel işlemleri, açık kalp ameliyatları, girişimsel radyolojik işlemleri başarılı bir şekilde uygulayacağız. Vatandaşlarımızın il dışına gitmesine gerek kalmayacaktır."