27 Şubat 2021, Cumartesi
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Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı

ilçesine bağlı Mahallesi, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı. Mahalle ikinci bir değerlendirmeye kadar giriş ve çıkışlara kapatıldı.

SAĞLIK DHA
Giriş Tarihi: 27.02.2021
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Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Altınordu ilçesine bağlı Bahariye Mahallesi'nde yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla mahallede karantina kararının alınmasının gerekli olduğu ifade edildi.

Açıklamanın devamında, "Bu kapsamda; Altınordu ilçesi Bahariye Mahallesi'nde 27.02.2021 tarihi saat 12.00'den itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mevkii ile olan giriş çıkışların kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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