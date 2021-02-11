ALTTA YATAN HATALIĞI OLAN YAŞLILARDA KULLANILABİLİR

Konuya ilişkin açıklama yapan Profesör Bafadhel, "Bu küçük bir çalışma olsa da, dünya genelinde farklı astım ilaçlarının Covid-19 üzerindeki etkisine araştıran en az beş çalışma daha bulunuyor ve hepsinin sonucu bu ilaçların tedaviye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Şu anda budesonidi, altta yatan sağlık sorunları olanlar da dahil olmak üzere erken Covid-19 semptomları olan yaşlı yetişkinler için bir tedavi olarak değerlendiriyoruz. Aşılar elbette çok önemli, ancak şu anda kötü olduğunuzda sizi tedavi eden, daha da kötüye gitmenizi engelleyecek herhangi bir ilaç yok. Nispeten güvenli, yaygın olarak bulunan ve iyi çalışılmış bir ilacın pandemi sırasında yaşadığmız baskının üzerinde rahatlatıcı bir etkisi olabileceğine yürekten sevindim" ifadelerini kullandı.

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