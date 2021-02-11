Koronavirüse karşı astım ilacı umudu! Oxford'lu bilim insanları araştırdı: Hastaneye yatış riskini azaltıyor!
Tarihin en büyük aşılama kampanyasında şu anda kadar aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 75 ülkede 152 milyon dozu aşkın corona virüs aşısı uygulandı. Ancak, aşıların önemine rağmen, Covid-19’a yakalanan insanları hızla iyileştirebilecek bir ilacın yokluğu, tüm dünyada sağlık çalışanlarının üzerindeki baskıyı daha da artıyor. Bu kapsamda, Oxford Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, ucuz ve yaygın olarak bulunabilen “budesonide” adlı astım ilacının Covid-19’un erken aşamasında virüsün akciğerlere tutunmasını engellediği keşfetti. Araştırmacılar, bu nedenle ilacın şiddetli Covid-19 riskini önleyebileceğini ve hastalığın süresini kısaltabileceğini ifade etti.
İngiltere'de Oxford Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışma, ucuz ve yaygın olarak bulunabilen "budesonide" adlı astım ilacının şiddetli Covid-19 hastalığına yakalanma riskini önemli ölçüde azalttığını gösterdi. Araştırmacılar, ilacın semptomların görülmeye başladığı ilk evrede alınması gerektiğine dikkat çekerek, tedavinin Covid-19'un kötü gitmesini engellemesinin yanı sıra hastalığın süresini kısalttığını da ifade etti.
HASTANEYE YATIŞ RİSKİNİ AZALTIYOR!
"Stoic" adı verilen çalışma, astımı veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan kişilerin Covid-19 nedeniyle hastaneye yaptığı başvuruların önemli miktarda düşük olduğunun gözlemlenmesinin ardından başlatıldı.
Bilim insanları, bu durumun astım ve KOAH semptomlarını kontrol altına almak için kullandıkları inhaler (ağızdan nefes alınarak çekilen ilaç) formundaki steroid ilaçlarından kaynaklanabileceğini fark etti ve küresel olarak yaygın bir şekilde kullanılan "budesonide"i inceledi.
146 KİŞİ İNCELENDİ
Ardından, Oxford Üniversitesi'nden Profesör Mona Bafadhel ve meslektaşları, Covid-19'un erken aşamasında bulunan 146 yetişkin üzerinde bir klinik çalışma gerçekleştirdi. Gönüllülerin yarısına kendilerini daha iyi hissedene kadar standart tedavinin yanı sıra, günde iki kez budesonid uygulandı. Diğer gönüllülere ise standard Covid-19 tedavisi uygulandı.
ASTIM İLACI ALANLARIN UZUN COVİD-DEN ETKİLENME İHTİMALİ DE DÜŞTÜ
Çalışmanın sonuçlarında, "budesonid tedavisi alanların ateş, öksürük ve diğer Covid-19 semptomlarından daha hızlı bir şekilde kurtulduğu ve 28 günün ardından sonra daha az kalıcı semptomlar yaşadıkları görüldü. Araştırmacılar, bu durumun ayrıca ilacı alan insanları insanların "uzun Covid" geliştirme ihtimalini azalttığını gösterdiğini söyledi.
Araştırmanın yazarları, budesonide'nin akciğerlerdeki hücrelerde hücrenin çoğalmasını ve virüsün ilk etapta onlara tutunmasını engellediğini aktardı.
ALTTA YATAN HATALIĞI OLAN YAŞLILARDA KULLANILABİLİR
Konuya ilişkin açıklama yapan Profesör Bafadhel, "Bu küçük bir çalışma olsa da, dünya genelinde farklı astım ilaçlarının Covid-19 üzerindeki etkisine araştıran en az beş çalışma daha bulunuyor ve hepsinin sonucu bu ilaçların tedaviye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Şu anda budesonidi, altta yatan sağlık sorunları olanlar da dahil olmak üzere erken Covid-19 semptomları olan yaşlı yetişkinler için bir tedavi olarak değerlendiriyoruz. Aşılar elbette çok önemli, ancak şu anda kötü olduğunuzda sizi tedavi eden, daha da kötüye gitmenizi engelleyecek herhangi bir ilaç yok. Nispeten güvenli, yaygın olarak bulunan ve iyi çalışılmış bir ilacın pandemi sırasında yaşadığmız baskının üzerinde rahatlatıcı bir etkisi olabileceğine yürekten sevindim" ifadelerini kullandı.