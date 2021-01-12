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Vücutta kanserli bölgeyi tespit ediyor! Dünyada bir ilk olacak

merkezli bir biyoteknoloji şirketinin insan bedeninde kanserli bölgeleri tespit edebilen yeni bir teknoloji geliştirdiği duyuruldu. Yapılan açıklamada hücrelerini tespit etmek için bir ilacın enjekte edildiği ve ardından bu ilacın kanserli hücrelerin parlamasına neden olduğu belirtildi.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
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Vücutta kanserli bölgeyi tespit ediyor! Dünyada bir ilk olacak

merkezli bir biyoteknoloji şirketi vücutta kanserli bölgeleri tespit etmek için yeni bir teknoloji geliştirdi. Dünyada bir ilk olma yolunda ilerlediği ifade edilen şirketin söz konusu teknoloji için 40 milyon dolar topladığı ifade edildi.

ABD'nin San Francisco kenti merkezli biyoteknoloji şirketi Earli, vücutta kanserli bölgeleri tespit etmek için yeni bir teknoloji geliştirdi.

Dünyada bir ilk olma yolunda ilerlediği ifade edilen teknolojide, vücuda hücrelerini tespit etmek için bir ilacın enjekte edildiği, ardından bu ilacın kanserli hücrelere parlamasına neden olan bir enzim vermeye zorladığı ifade edildi. Bu parlamanın PET taramasında görüntülenebildiği aktarıldı.

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