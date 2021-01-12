Vücutta kanserli bölgeyi tespit ediyor! Dünyada bir ilk olacak

Dünyada bir ilk olma yolunda ilerlediği ifade edilen teknolojide, vücuda kanser hücrelerini tespit etmek için bir ilacın enjekte edildiği, ardından bu ilacın kanserli hücrelere parlamasına neden olan bir enzim vermeye zorladığı ifade edildi. Bu parlamanın PET taramasında görüntülenebildiği aktarıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN