08 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Konyaspor takım kaptanı Uğur Demirok ile sözleşmesini feshetti

Konyaspor takım kaptanı Uğur Demirok ile sözleşmesini feshetti

Son dakika spor haberleri... İttifak Holding , 2018-2019 sezonundan beri yeşil-beyazlı formayı giyen deneyimli futbolcu  ile yollarını ayırdı.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
ABONE OL
Konyaspor takım kaptanı Uğur Demirok ile sözleşmesini feshetti

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Uğur Demirok dün akşam saatlerinde yönetimimizle görüşerek takımdan ayrılmak için izin istemiştir. Kaptanımızın isteği ve talebi doğrultusunda gerçekleşen görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir." denildi.

Açıklamada, 'un hırsı, çalışma azmi ve aidiyetiyle camiada sevilen, takdir edilen bir isim olduğu belirtilerek emekleri için teşekkür edilip bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA