Konyaspor takım kaptanı Uğur Demirok ile sözleşmesini feshetti

Açıklamada, Uğur Demirok'un hırsı, çalışma azmi ve aidiyetiyle camiada sevilen, takdir edilen bir isim olduğu belirtilerek emekleri için teşekkür edilip bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

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