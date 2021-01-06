Op. Dr. Yunus Doğan uyarıyor: Liposuction kilo verme yöntemi değildir!

Liposuction (yağ aldırma), son yılların en gözde estetik operasyonları arasında. Ancak Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yunus Doğan, yaptırmak isteyenleri uyarıyor: "Bilinenin aksine liposuction kilo verme değil, vücut şekillendirme yöntemidir. Liposuction için en ideal hasta grubu, ideal kilosunun bir miktar üzerinde olan ve bölgesel yağlanması bulunan hastalardır. Alınacak yağ miktarı güvenli sınırlarda kalmak istiyorsak hastanın vücut ağırlığının tercihen yüzde 8'i, maksimum yüzde 10'u kadar olmalıdır."



GENEL ANESTEZİ ALTINDA YAPILIYOR

Liposuction ameliyatlarının genel anestezi altında ve ameliyathane koşullarında yapıldığını belirten Op. Dr. Yunus Doğan, "Genellikle 2-3 saat süren bu ameliyatlardan sonra hastalarımızı en az 1 gece hastanede misafir etmek istemekteyiz. Bu ameliyattan sonra hastalarımızın en az 6 hafta boyunca korse kullanmaları gerekmektedir. Burada amaç yağları alarak boşalttığımız deri altında herhangi bir sıvı birikiminin olmamasını ve derinin vücuda daha kolay adapte olmasını sağlamaktır" diyor.



YAĞLAR ÖNCE SIVI HALE GETİRİLİYOR

Op. Dr. Yunus Doğan, liposuction yönteminde uygulanmaya başlanan son teknikleri de şöyle anlatıyor: "Liposuction ameliyatlarında son yıllardaki en büyük yenilik, ultrason enerjisinin kullanıma girmesidir. Ultrason enerjisi ile alınacak yağların ilk başta sıvı hale getirilmesi sağlanır, sonrasında power-assisted yöntemler dediğimiz titreşim yardımlı yağ aldırma işlemi gerçekleştirilir. Bu kombinasyon ile özellikle klasik liposuction'da görülen dalgalanmaların olmadığı bir görünüm elde edilir. Hi-Def liposuction ile de karın kası estetiği yapılır. Bu yöntem, erkek hastalarda karın kası dediğimiz görünümün sağlanması, kadınlarda ise karnın orta hattında bir çizgi, yanlarında da iki çizgi şeklinde bir görüntü elde edilmesi için kullanılır."