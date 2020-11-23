Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu: Kenevir, ketenle boy ölçüşemez

'KETENDEN 73 MİLYAR AVRO GELİR ELDE EDİYORLAR'

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, ketenin kenevirin kullanıldığı tüm sektörlerde kullanılabildiğine dikkat çekerek, 1935-1936 yıllarında Atatürk Orman Çiftliği'nde yapılan çalışmalar sonucunda keten elyafının kenevirden daha karlı olduğunun tespit edildiğini hatırlattı. Saraçoğlu, "Atatürk arşivlerine bakın, orada keteni göreceksiniz. Kenevir de var, ikisini mukayese etmişler. Orada diyor ki 'keten elyafı kalite olarak kenevirden çok üstündür, keten çok daha kıymetli elyaf olarak.' Mukayese edilmiş Cumhuriyet döneminde, arşivlerden çıkıyor o kayıtları. Ketenin kenevirden çok daha üstün bir elyaf kalitesine sahip olduğu orada yazıyor. 1935'te yazmış bizim bilim insanlarımız, araştırmışlar, 'daha kaliteli' diyor, niye onu söylemiyorsun? Bugün Avrupa'da Fransa, Hollanda ve Belçika'da yaklaşık 1 milyon dönüm araziye keten ekiyorlar. 73 milyar avroluk keten ipi elde ediyorlar. Bunun yüzde 80-85'ini Çin'e satıyorlar. Şu paraya bakın, iki haneli milyar avrodan bahsediyorum. Kenevirden de siz urgan yapabilirsiniz; ama keteninki kadar kaliteli bir elyaf değil. Elyaf dediğiniz zaman ketenle mukayese edemezsiniz. Ketenle boy ölçüşemez" dedi.