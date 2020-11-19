TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'dan korona virüs aşısı açıklaması

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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz ise Kovid-19'un tehlikeli bir hastalık olduğunu kaydetti.





Dünyada 57 milyon insanın bu hastalığa yakalandığını ve 1 milyon 400 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten Gürüz, "Ege Üniversitesi hızlı Kovid-19 DNA aşısı geliştirmek için yola çıkan ekibin bir parçası olarak ticari kaygıdan uzak, sadece bilimsel kriterleri karşılayan en iyi aşıların Türk bilim insanlarınca üretileceğine inancım tamdır. Bu süreçte başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bize katkı koyan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.