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Koronavirüs aşısının ardından bir güzel haber de o daldan geldi

Son dakika haberine göre; Türk bilim insanı , kansere karşı geliştirdiği yeni nesil ilaçlarla dünyada parmakla gösteriliyor. Hardvard’daki çalışmalarını sürdüren Koçak “Ülkemi genetik ve biyoteknoloji alanında zirveye taşımak istiyorum” dedi.

SAĞLIK Sabah
Giriş Tarihi: 16.11.2020
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Koronavirüs aşısının ardından bir güzel haber de o daldan geldi

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü'nden 6 yıl önce mezun olan 29 yaşındaki , genç yaşına rağmen sayısız başarılara imza attı.

ABD'deki Harvard- MIT Health Sciences and Technology'de, araştırma görevlisi olarak kabul edilen ve yeni nesil önleyici ilaçların geliştirilmesi üzerine araştırmalar yapan Koçak, bu çalışmada, normal hücrelere zarar vermeden sadece kanserli hücreleri hedefleyerek kanserli dokuyu tedavi etmek üzerine yoğunlaştı. 'ye döndükten sonra özel bir hastanenin kök hücre üretim ve rejenaratif tıp bölümünde görev yaptı. Yeditepe Üniversitesi'nde yaptığı "Biyoteknoloji "nı ise prostat kanserinde taşıyıcı ilaç sistemleri geliştirme tezi ile yüksek dereceyle tamamladı.



HÜCRELERİ YENİLEYECEK
Üç yıl önce Yeditepe Üniversitesi'nde doktora eğitimine başlayan Koçak'ın, Türkiye'de ilk kez bitkiden elde edilen bir nanovezikülünün akciğer kanseri tedavisinde kullanılması ile ilgili uluslararası bir patenti yayımlandı. Geliştirdiği bitki kaynaklı nanovezikülünün yara iyileştirmesi ve doku yenilemesi üzerindeki etkisini incelediği araştırması, uluslararası bir dergide yer aldı.

Dr. Koçak, ardından da konuk araştırmacı olarak Dr. Su Ryon Shin'in Harvard Medical Brigham and Women's Hospital'daki grubuna katıldı. Ekibiyle, ağırlıklı olarak, kalp damar hastalıkları sürecinde, hasar görmüş kalp ve damar hücrelerini yeniden programlamayarak sağlıklı hücrelere geri çevirme üzerine odaklandı.


YAPAY ZEKÂ ÇALIŞMASI YAPIYOR
Aynı zamanda ve Teknoloji Derneği kurucu üyelerinden olan Koçak, Genestetix Genetik Danışmanlık ArGe ve Biyoteknoloji adında, Kuluçka Merkezi bünyesinde, kişiye özel genetik test kitleri ve kişiye özel biyoteknolojik ürün geliştiren bir girişimin kurucusu oldu.

Koçak, "Dünyada bu tür işlerin başında genelde Türk bilim insanları var. Ben de eğitimimi tamamlayıp, ülkeme döndüm. Harvard'daki çalışmalarım devam ediyor ama ülkemden de vazgeçmem. Ülkemi genetik ve biyoteknoloji alanında bir numaraya çıkarmak istiyorum. Sağlık alanında tanı ve tedavi yöntemlerini iyileştirmek için yapay zekâ çalışmaları yapıyorum. Yapay zekâ teknolojilerinde ülkemi daha ileriye taşımak istiyorum" dedi.

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