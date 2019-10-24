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Zararını bir bilseniz! Asla aç karnına tüketmeyin...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 24.10.2019
ZARARINI BİR BİLSENİZ! ASLA AÇ KARNINA TÜKETMEYİN...

Bazı insanlar sabah uyanıp direkt kahve içerken bazıları da güzel bir kahvaltıyla güne başlar. Ancak bazı besinleri aç karnına tükettiğiniz zaman zararlı olabilir.

Mayalı hamur işleri

Sabahın erken saatlerinde hızlıca bir kahvaltı yapmak için hazır alınan gıdalar en uygunu gibi görülebilir ancak içerisinde maya bulunduran hamur işleri midenizi şişirir ve mide astarını tahriş eder. Çabuk tüketeceğiniz bir yiyecek arıyorsanız hamur işleri yerine meyveleri tercih edebilirsiniz.

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