Zararını bir bilseniz! Asla aç karnına tüketmeyin...
Giriş Tarihi: 24.10.2019
Bazı insanlar sabah uyanıp direkt kahve içerken bazıları da güzel bir kahvaltıyla güne başlar. Ancak bazı besinleri aç karnına tükettiğiniz zaman zararlı olabilir.
Mayalı hamur işleri
Sabahın erken saatlerinde hızlıca bir kahvaltı yapmak için hazır alınan gıdalar en uygunu gibi görülebilir ancak içerisinde maya bulunduran hamur işleri midenizi şişirir ve mide astarını tahriş eder. Çabuk tüketeceğiniz bir yiyecek arıyorsanız hamur işleri yerine meyveleri tercih edebilirsiniz.
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