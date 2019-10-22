Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan grip aşısı açıklaması
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, grip aşıları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "İlk etapta 253 bin doz aşının dağıtımı yapıldı. Önümüzdeki haftalarda 500 bin dozun daha dağıtımı yapılacak." şeklinde konuştu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip aşılarına erişimle ilgili, "İlk etapta 253 bin doz aşının dağıtımı yapıldı, ancak anlıyoruz ki talep yoğunluğu sebebiyle aşılar azalmış. Önümüzdeki haftalarda 500 bin dozun daha dağıtımı yapılacak." dedi.
Koca, yaptığı açıklamada, grip aşılarının her yıl yenisinin hazırlandığını, bir önceki yılın aşılarının kullanılmadığını belirterek, aşıların üretim ve dağıtım tarihlerinin bu nedenle yıldan yıla farklılık gösterebildiğini söyledi.
Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve sağlık kuruluşlarına dağıtımının ekim ayı içinde başlayacağının daha önce açıklandığını anımsatan Koca, "Söylediğimiz gibi ilk etapta 253 bin doz aşının dağıtımı yapıldı ancak anlıyoruz ki talep yoğunluğu sebebiyle aşılar azalmış. Önümüzdeki haftalarda 500 bin dozun daha dağıtımı yapılacak. Bu yıl toplamda piyasaya verilecek aşı miktarı 1,2 milyon doz olacak." bilgisini verdi.
"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN AYRICA ALIM YAPACAĞIZ"
Bu miktara, Bakanlık olarak sağlık çalışanları için alınacak miktarın dahil olmadığını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:
"Sağlık çalışanlarımız için ayrıca alım yapacağız. Gripten korunmak için vatandaşlarımıza mümkün olduğunca kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmalarını, hasta kişiler ile temas etmemelerini öneriyoruz. Dengeli beslenme, hareketli yaşam ve düzenli uyku sayesinde bağışıklık sisteminin güçlü tutulması, ellerin sık sık yıkanması ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi gripten korunmak için etkili önlemlerdir.
Genellikle bir hafta içinde iyileşen grip, riskli gruplarda ise ağır klinik tablolara yol açabiliyor. Dünya Sağlık Örgütünün de tavsiyesi doğrultusunda, risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, 6 aylık-2 yaş arası bebeklerin, gebelerin, huzurevi, bakımevi gibi ortamlarda yaşayanların, astım, böbrek, şeker, kalp gibi kronik hastalığı olanların, çeşitli hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin grip aşısı olmalarını öneriyoruz. Risk grubundaki kişiler için grip aşısı hekim reçetesiyle ücretsiz yapılıyor."
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