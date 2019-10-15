Kanser uzmanları kansere düşman besinleri açıkladı

Kanser uzmanları söz konusu hastalıkla mücadele etmeye yardımcı olan besinler hakkında açıklamalarda bulundu. Kanser hiç şüphesiz çağımızın en ürkütücü hastalıklarından. Kanserle mücadelenin tedavisi olduğu şeklinde, doğa bulunan bazı besinler de buna yardım ediyor. Kanser uzmanları doğru beslenmesinin de kanser hastalığına karşı korunmayı arttırdığını vurguladı. Uzmanların araştırmaları sonucu ortaya çıkan 10 besin, kanserli hücrelerle mücadelede öne çıktı. Kanserle mücadele eden besinleri açıklayan uzmanlar, önemli açıklamalarda bulundu.

Kanser hiç şüphesiz çağımızın en korkutucu hastalıklarından. Kanserle mücadelenin tedavisi olduğu gibi, doğa bulunan bazı besinler de buna yardım ediyor. Uzmanların araştırmaları sonucu ortaya çıkan 10 besin, kanserli hücrelerle mücadelede öne çıktı. Kanserle mücadele eden besinleri açıklayan uzmanlar, önemli açıklamalarda bulundu. İşte kanserli hücrelerin düşmanı olan o besinler...