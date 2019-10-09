Kanser uzmanlarından yoğurt açıklaması! Hergün...
Giriş Tarihi: 09.10.2019
Uzmanlar bağırsak sağlığı için en önemli besinlerin probiyotikler olduğunu sık sık dile getiriyor. Bu besinlerden biri de evde yapılan yoğurtlar. Yoğurtla ilgili yapılan dikkat çeken bir araştırmanın sonucu açıklandı. Araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi. Çıkan sonuç araştırmacılara da şaşırttı.
ABD'de iki ayrı tıp merkezinde yürütülen bilimsel araştırmada, bağırsak mikrobiyomunu düzenlemek için probiyotik bakterilerden özellikle "Lactobacilli" cinsini içeren ev yapımı yoğurdun potansiyeli değerlendirildi.
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