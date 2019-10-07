Soğuk havalar hasta etmeye başladı! Hangi çaylar iyi geliyor?
Giriş Tarihi: 07.10.2019
Soğuk havaların gelmesiyle birçok kişi soğuk algınlığı ve grip şikayetiyle hastanelere gitmeye başladı. Kış aylarında soğuk havanın da etkisiyle hastalıklara karşı daha açık bir hale geliriz. Eğer vücut direnciniz düşükse grip gibi soğuk algınlığı hastalıklarına yakalanma ihtimaliniz de oldukça artar. Sizler için derlediğimiz bitki çaylarını tüketerek soğuk algınlığına karşı kendinizi daha iyi koruyabilirsiniz.
Soğuk havaların gelmesiyle birçok kişi soğuk algınlığı ve grip şikayetiyle hastanelere gitmeye başladı. Kış aylarında soğuk havanın da etkisiyle hastalıklara karşı daha açık bir hale geliriz. Eğer vücut direnciniz düşükse grip gibi soğuk algınlığı hastalıklarına yakalanma ihtimaliniz de oldukça artar. Sizler için derlediğimiz bitki çaylarını tüketerek soğuk algınlığına karşı kendinizi daha iyi koruyabilirsiniz.
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