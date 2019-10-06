Kanser uzmanları hastalığı tetikleyen 14 besini açıkladı
Giriş Tarihi: 06.10.2019
Kanser uzmanları 14 besinden oluşan ölümcül listeyi açıkladı. Uzmanlar, birçok kişinin her gün severek tükettiği ancak kansere sebep olabilen 14 yiyeceği sıraladı. Kanser riskine karşı uzak durmamız gereken gıdalar neler? Hangi gıdalar kanser ediyor? Hangi besinler kansere davetiye çıkarıyor? Kanseri tetikleyen gıdalar neler? İşte çağımızın korkunç hastalığı kansere sebep olan 14 besin...
Kanser uzmanları 14 besinden oluşan ölümcül listeyi açıkladı. Uzmanlar, birçok kişinin her gün severek tükettiği ancak kansere sebep olabilen 14 yiyeceği sıraladı. Kanser riskine karşı uzak durmamız gereken gıdalar neler? Hangi gıdalar kanser ediyor? Hangi besinler kansere davetiye çıkarıyor? Kanseri tetikleyen gıdalar neler? İşte çağımızın korkunç hastalığı kansere sebep olan 14 besin...
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Kanser değil yanlış tedsvi öldürür..
Uzmanlar madem nedeni biliyor bir zahmet tedaviyide bilsinler .ve uygulasinlar.ilac firmalarının oyuncagi haline getirmesinler ne kendilerini nede hastalari.cevapla 06.10.2019 19:38
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