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Kanser uzmanları hastalığı tetikleyen 14 besini açıkladı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 06.10.2019
KANSER UZMANLARI O 14 BESİNİ AÇIKLADI

14 besinden oluşan ölümcül listeyi açıkladı. Uzmanlar, birçok kişinin her gün severek tükettiği ancak kansere sebep olabilen 14 yiyeceği sıraladı. Kanser riskine karşı uzak durmamız gereken gıdalar neler? Hangi gıdalar kanser ediyor? Hangi besinler kansere davetiye çıkarıyor? Kanseri tetikleyen gıdalar neler? İşte çağımızın korkunç hastalığı kansere sebep olan 14 besin...

14 besinden oluşan ölümcül listeyi açıkladı. Uzmanlar, birçok kişinin her gün severek tükettiği ancak kansere sebep olabilen 14 yiyeceği sıraladı. Kanser riskine karşı uzak durmamız gereken gıdalar neler? Hangi gıdalar kanser ediyor? Hangi besinler kansere davetiye çıkarıyor? Kanseri tetikleyen gıdalar neler? İşte çağımızın korkunç hastalığı kansere sebep olan 14 besin...

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Y&#252;cel Yücel

Başka ne kaldı yemeceğimiz

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır3
cevapla 06.10.2019 21:24
Kanser değil yanlış tedsvi &#246;ld&#252;r&#252;r.. Kanser değil yanlış tedsvi öldürür..

Uzmanlar madem nedeni biliyor bir zahmet tedaviyide bilsinler .ve uygulasinlar.ilac firmalarının oyuncagi haline getirmesinler ne kendilerini nede hastalari.

Aynı Görüşte misiniz?
evet27
hayır4
cevapla 06.10.2019 19:38
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