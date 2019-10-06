Kanser uzmanları hastalığı tetikleyen 14 besini açıkladı

Kanser uzmanları 14 besinden oluşan ölümcül listeyi açıkladı. Uzmanlar, birçok kişinin her gün severek tükettiği ancak kansere sebep olabilen 14 yiyeceği sıraladı. Kanser riskine karşı uzak durmamız gereken gıdalar neler? Hangi gıdalar kanser ediyor? Hangi besinler kansere davetiye çıkarıyor? Kanseri tetikleyen gıdalar neler? İşte çağımızın korkunç hastalığı kansere sebep olan 14 besin...

Kanser uzmanları 14 besinden oluşan ölümcül listeyi açıkladı. Uzmanlar, birçok kişinin her gün severek tükettiği ancak kansere sebep olabilen 14 yiyeceği sıraladı. Kanser riskine karşı uzak durmamız gereken gıdalar neler? Hangi gıdalar kanser ediyor? Hangi besinler kansere davetiye çıkarıyor? Kanseri tetikleyen gıdalar neler? İşte çağımızın korkunç hastalığı kansere sebep olan 14 besin...