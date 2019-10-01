Son dakika: Fahrettin Koca'dan elektronik sigara açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca elektronik sigara hakkında açıklamalarda bulundu. Beslenme çalıştayının olacağını da duyuran Bakan Koca, "Elektronik sigara; ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sigarayla ilgili yeni bir çalışma var. Kapalı ve açık alan tanımı yönetmelikle yapılabilecek bir düzenleme ama kanunla yapılabilecek birkaç düzenlememiz de olacak. Elektronik sigaranın yasaklanması gibi. Nargilede de bir tütün ürünü aynı kapsamda ele alıyoruz. Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapıyoruz. Meclise gelecek" dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılına başladı. TBMM'de günboyu düzenlenen etkinliklerin ardından 27'nci dönem 3'üncü yasama yılı açılışı dolayısıyla tören salonunda resepsiyon verildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliği yaptığı resepsiyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.
"SİGARA YASAĞINDA KAPALI ALAN TANITIMI YENİDEN ŞEKİLLENECEK"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resepsiyonda sigarayla ilgili yeni bir çalışma olduğunu belirterek, "Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz. En iyi alanların sigara içenlere ayrıldığını, sigara içmeyenlere daha geride alanların verildiğini biliyoruz. İstismar edildiğini görüyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme ve yeni bir tanımlama geliyor. Yarı açık ve kapalı alan istismar ediliyor. Yarı açılır-kapanır sistemi de kapalı tanımlayan ama açık alanı da nasıl bir alan olması gerektiğini netleştiren bir yaklaşım olacak. Ayrıca vatandaşın da katılımını sağlamak üzere, fahri sigara denetçiliğini getiriyoruz. Ceza kesip-kesemeyecekleri üzerinde çalışıyoruz. Cezalar dahil olmak üzere detaylı çalışıyoruz. Nargilede de bir tütün ürünü aynı kapsamda ele alıyoruz. Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapıyoruz. Meclise gelecek. Kapalı ve açık alan tanımı yönetmelikle yapılabilecek bir düzenleme, ama kanunla yapılabilecek birkaç düzenlememiz de olacak. Elektronik sigaranın yasaklanması gibi" ifadelerini kullandı.
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