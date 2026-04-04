T.C. YERKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO: 2024/150 Esas

DAVALI:GUNEL AKHUNDOVA- Nazim ve Nazila kızı 10/12/1981 doğumlu

Azerbaycan uyruklu

Davacı Cüneyt KOZAN tarafından Davalı GUNEL AKHUNDOVA aleyhine açılan Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekilinin 22/05/2024 tarihli dava dilekçesi ile davalı ile müvekkilinin 23/08/2021 tarihinde evlendiklerini bu evliliklerinden müşterek çocukları olmadığını, tarafların 1 ay evli kaldıklarını, davalı'nın bu süre zarfında sürekli olarak tartışma çıkarttığını, yataklarını ayırarak müvekkilini cezalandırılma yoluna gittiğini, taraflar arasında fikir ayrılığı sebebi ile davalının müşterek haneden gittiğini, tarafların şiddetli geçimsizlik nedeni boşanma davası açmış olup, mahkememizce yapılan araştırmalarda davalı Gunel Akhundova'nın adresi tespit edilemediğinden, dava dilekçesine karşı cevap ve delil dilekçenizi masraflarıyla birlikte 2 hafta içinde mahkememize bildirmeniz, bildirmediğiniz takdirde dava dilekçesindeki tüm iddiaları inkar etmiş sayılacağınıza karar verileceği,

Duruşma (ön inceleme) günü olan 09/06/2026 günü saat 09:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği, mahkememizce yapılacak ön inceleme duruşmasında tahkikat aşamasına geçilmesine karar verilmesi durumunda tahkikat duruşmasının 01/07/2026 günü saat 10.00'da yapılacağı tahkikat için belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkememizde hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği, dava dilekçesi, ön inceleme duruşma günü ve tahkikat duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

