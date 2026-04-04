T.C.

VAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/328 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davası nedeniyle VAN ili, İPEKYOLU ilçesi, karagündüz mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Davacılar Kubbettin Çomak, Muhiddin Yardım ve Resul Şahin tarafından davalı Van Büyükşehir belediye başkanlığına ipek yolu belediye başkanlığına Van maliye hazinesine Van Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne ne karşı mahkememizin 2025/328E sayılı dosyası ile açılan davada 04/08/2022 tarihli fen raporunda ; Van ili İpekyolu ilçesi Karagündüz mahallesinde davacı tarafından kullanıldığı beyan edilen kuzeyi yol ,doğusu ve güneydoğusu ağaçlık olan batısı 130 ada 34 parsel olan ve A harfi ile gösterilen yer ile,, kuzeyinde A alanı ve sınırda ağaçların bulunduğu, güney tarımsal arazilerin bulunduğu ve aralarındaki doğu sınırında yol bulunduğu ve yol buyunca sınırda ağaçların bulunduğu batısında 130ada 20 parselin bulunduğu raporda B harfi ile gösterilen yer ile, kuzey, batı, sınırlarında ağaçların bulunduğu, doğusunda 128 ada 25 nolu parsel, güneyinde 128 ada 14 nolu parselin bulunduğu raporda C harfi ile gösterilen alanların davacı tarafından iddia edilen TMK 713 maddesi gereğince tescili talep edildiğinden taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde itiraz davası açabilecekleri veya Van Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/328Esayılı dosyası itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içinde itiraz eden bulunmaz yada itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur.Davaya konu taşınmazın yukarıda bilgileri yazılı ekte sunulan 04/08/2022 tarihli Fen Raporunda belirtilen yukarıda bilgileri yazılı parsel içerisinde kaldığı anlaşılmakla tescil harici alanın davacı adına tescili talep edildiğinden bu taşınmaz üzerinde herhangi bir hak iddia edenlerin 3 ay içerisinde VAN 5.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2025/328 Esas sayılı dava dosyasına müracaatlarıİLAN olunur.

EK: 04/08/2022 TARİHLİ FEN RAPORU VE EKİ

