T.C. SİİRT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Sayı : 2024/915 Esas 30.03.2026
Konu : İLAN
Davacı Hasip YILDIZ tarafından aşağıda kimlik bilgileri yazılı Sohbet YILDIZ'ın 2011yılından beri kaybolduğunu, kendisinden haber alınamadığından bahisle ablası hakkında gaiplik kararı verilmesi hususunda dava açtığı; TMK.nun 33/2 maddesi uyarınca gaipliği talep edilen Sohbet YILDIZ hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 22829030556
ADI SOYADI : SOHBET YILDIZ
BABA ADI : HALİL
ANA ADI : HURİ
DOĞUM TARİHİ : 07/07/1977
DOĞUM YERİ : SİİRT
Basın No: ILN02437960
