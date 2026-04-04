T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/132 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı idare Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığınca davaya konu Samsun İli, Atakumİlçesi, Meyvalı Mahallesi, 14504 ada 60 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki davalılar Adem Ar, Çetin Mutlu, Fatma Kaplan, Fatma Kaplan, Ferda Mutlu, Günaydın Kaplan, Hanife Kanık, Havva Kaplan, Havva Sağlam, İsmail Kaplan, İsmet Ar, Melek Keskiner, Metin Mutlu, Mustafa Mutlu, Münevver Gündoğdu, Nadire Kaplan, Sabriye Kaplan, Selamet Ar, Selvet Kaplan, Sevgi Kaplan, Sezgin Kaplan, Şenel Tekneci, Şengül Arslan, Züleyha Ersezen ile uzlaşma sağlanamadığından;

Mahkememize 2026/132 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.

Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Adliyesi ŞubeMüdürlüğüne davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

Davanın duruşması 07/05/2026 günü saat 11.25'e bırakılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.03.2026

