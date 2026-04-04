T.C. KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı taşınmazların aşağıda belirtilen m2 miktarındaki Terzidere -KÖK TerzidereEnerji Nakil Hattı içerisinde kaldığından;2942 sayılıkamulaştırma kanunu gereğince Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından kamulaştırılmasına karar verilmekle,kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuda kayıt ve tesciline ile varsa mevcuttüm takyidatlarının kamulaştırma bedelindentebdilinekarar verilmesi talep edildiğinden; mahkememize 4650 sayılı kanunla değişik 10. maddesi gereğince bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş'YEyöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davalar ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyanın duruşma günü 18/06/2026tarihi olduğu ilan olunur. 31/03/2026

Sıra no Esas no İl İlçe Mahalle/Köy Ada/Parsel İrtifak Hakkı Alanı m2 Pilon Yeri m2 Maliki 1 2025/343 Kırklareli Kofçaz Terzidere 101/676 3.857,10 15,87 Fatma Deniz

Zübeyde Türk

Zeliha Mutluer

Duranca Dönmez 2 2025/344 Kırklareli Kofçaz Terzidere 101/130 2.525,65 12,58 Yılmaz Karayazı 3 2025/345 Kırklareli Kofçaz Terzidere 101/94 3.331,06 21,16 Ali Güneş 4 2025/346 Kırklareli Kofçaz Terzidere 101/418 1.913,13 12,58 Cumaziye Aktaş 5 2025/347 Kırklareli Kofçaz Terzidere 101/419 884,82 5,29 Cumaziye Aktaş 6 2025/348 Kırklareli Kofçaz Terzidere 101/424 3.280,63 15,87 Hıdır Kop 7 2025/349 Kırklareli Kofçaz Terzidere 101/433 563,12 7,29 Ali Buga 8 2025/350 Kırklareli Kofçaz Terzidere 101/1256 888,14 1,77 Şamil Baybara

Basın No: ILN02438016

