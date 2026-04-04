T.C. KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı taşınmazların aşağıda belirtilen m2 miktarındaki Terzidere -KÖK TerzidereEnerji Nakil Hattı içerisinde kaldığından;2942 sayılıkamulaştırma kanunu gereğince Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından kamulaştırılmasına karar verilmekle,kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuda kayıt ve tesciline ile varsa mevcuttüm takyidatlarının kamulaştırma bedelindentebdilinekarar verilmesi talep edildiğinden; mahkememize 4650 sayılı kanunla değişik 10. maddesi gereğince bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş'YEyöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davalar ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyanın duruşma günü 18/06/2026tarihi olduğu ilan olunur. 31/03/2026

Sıra noEsas noİlİlçeMahalle/KöyAda/Parselİrtifak Hakkı Alanı m2Pilon Yeri m2Maliki
12025/343KırklareliKofçazTerzidere101/6763.857,1015,87Fatma Deniz
Zübeyde Türk
Zeliha Mutluer
Duranca Dönmez
22025/344KırklareliKofçazTerzidere101/1302.525,6512,58Yılmaz Karayazı
32025/345KırklareliKofçazTerzidere101/943.331,0621,16Ali Güneş
42025/346KırklareliKofçazTerzidere101/4181.913,1312,58Cumaziye Aktaş
52025/347KırklareliKofçazTerzidere101/419884,825,29Cumaziye Aktaş
62025/348KırklareliKofçazTerzidere101/4243.280,6315,87Hıdır Kop
72025/349KırklareliKofçazTerzidere101/433563,127,29Ali Buga
82025/350KırklareliKofçazTerzidere101/1256888,141,77Şamil Baybara

