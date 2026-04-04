T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. CEZA DAİRESİ

Esas No :2018/1314

Karar No : 2019/1849

İ L A N

İstanbul 46 Asliye Ceza Mahkemesinin 11/01/2018 tarih, 2015/248 (E) ve 2018/19 (K) sayılı kararı ile sanık Hamza El Magraoji hakkında Hırsızlık suçundan mahkumiyetine karar verildiği, verilen hükme karşı istinaf talebinde bulunulduğu, dosyanın istinaf incelemesi için Dairemize gönderildiği, Dairemizin 18/09/2019 tarih, 2018/1314 E 2019/1849 K sayılı kararı ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği, verilen hükmün dosyada tebligata yarar adres bilgisi bulunmayan sanık Hamza El Magraoji'ye tebliği mümkün olmamış, emniyet müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucunda da herhangi bir adres bilgisine ulaşılamamış oluşu karşısında;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan ve tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İlanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, US POLO mağazasına yönelik nitelikli hırsızlık suçuna ilişkin mahkumiyet hükmü yönünden5271 Sayılı CMK'nın 286/2-amaddesi uyarınca KESİN olmak üzere karar verildiği, Network mağazasına yönelik nitelikli hırsızlık suçuna ilişkin mahkumiyet hükmü yönünden ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından bu tarihten itibaren ( 15 ) gün içerisinde hükmü veren Dairemize bir gerekçeli dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi ya da bölge adliye mahkemesi ceza dairesi aracılığıyla gerekçeli dilekçe gönderilmek suretiyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286/1. maddesi uyarınca TEMYİZ yasa yoluna başvurabileceği hususu İLAN OLUNUR. 01/04/2026

